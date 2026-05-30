Automobil naletio na pješakinju u Zagrebu: Policija traži svjedoke
N1 Info
30. svi. 2026. 09:05
U četvrtak, 28. svibnja oko 17.35 sati, u Zagrebu na raskrižju Ulice Vjekoslava Klaića i Primorske ulice, dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil naletio na pješakinju, izvijestila je policija.
U prometnoj nesreći pješakinja je ozlijeđena.
Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192.
