Upozorenje iz Slovenije: Pazite kada kupujete vinjete, mnogo je vozača prevareno!

U Sloveniji otkrivaju sve veći broj slučajeva u kojima neovlašteni preprodavači nude slovenske e-vinjete putem obmanjujućih web stranica, izlažući kupce dodatnim troškovima, pa čak i riziku da ostanu bez valjane e-vinjete.
Neovlašteni prodavači obično naplaćuju visoke provizije za svoje usluge, često nekoliko desetaka posto, što znači da kupci plaćaju znatno više za e-vinjetu od njezine stvarne zakonski propisane cijene, piše HAK.
Osim financijskog gubitka, takve kupnje uključuju i daljnje rizike:
• Kupnja nije zajamčena: preprodavač može primiti uplatu, ali neće kupiti e-vinjetu od DARS-a u ime kupca
• Naknadne promjene podataka: U slučajevima kupnje e-vinjete s budućim datumom važenja, otkriveni su slučajevi u kojima su prodavatelji dovršili kupnju kod DARS-a nakon što je uplata izvršena, ali su kasnije promijenili registracijsku oznaku vozila povezanu s e-vinjetom bez znanja kupca. Kao rezultat toga, kupac je nesvjesno ostao bez valjane e-vinjete.
Tko su ovlašteni online prodavači?
Uz službenu web stranicu operatera cestarina DARS (evinjeta.dars.si), sljedeći partneri trenutno jedini ovlašteni online prodavači slovenskih e-vinjeta:
• ASFINAG (shop.asfinag.at)
• ADAC (www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/)
• PETROL (https://www.petrol.si)
Kupnja putem bilo koje druge web stranice, koja se često može pojaviti među prvim rezultatima u tražilicama, nosi rizik plaćanja nepotrebnih dodatnih troškova ili čak postati žrtvom prijevare. Neovlašteni prodavači često kupuju oglasni prostor, što uzrokuje da se njihove web stranice pojavljuju na vrhu rezultata pretraživanja. Uvijek provjerite adresu web stranice (URL) na koju vas poveznica upućuje.
Ako adresa ne vodi na web stranicu jednog od gore navedenih službenih prodavača, odmah napustite web stranicu. Samo kupnjom putem službenih kanala platit ćete ispravnu cijenu za e-vinjetu i osigurati da je e-vinjeta povezana s registracijskom oznakom vozila koju ste unijeli u sustav tijekom postupka kupnje i za koju ste također primili potvrdu o kupnji. U slučaju nedoumice, možete se u bilo kojem trenutku obratiti pozivnom centru za naplatu cestarine telefonom na +386 1 518 8 350 ili e-poštom na [email protected].
