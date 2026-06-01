Počeo upis 5,89 milijuna novih dionica Bosqara

Kapital prikupljen kroz sekundarnu javnu ponudu novih dionica (SPO) koristit će se prvenstveno za financiranje budućih ulaganja i akvizicija kada se za to ukažu povoljne prilike, uključujući i potencijalnu akviziciju PIK Vrbovca, kao i za daljnje širenje poslovanja i jačanje tržišne pozicije grupe, ističu u priopćenju. Podsjetimo, Bosqar Invest izvijestio je nedavno da je s Fortenova grupom potpisao ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA), kojim planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina.