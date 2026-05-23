Neurolozi upozoravaju: Ova večernja navika mogla bi potajno smanjivati vaš mozak

Neurolozi upozoravaju da jedna večernja navika može potajno štetiti mozgu i čak dovesti do njegova smanjenja – riječ je o konzumaciji alkohola prije spavanja.
Oglas
Stručnjaci ističu da je kvalitetan san ključan za zdravlje mozga jer se tijekom noći mozak obnavlja, obrađuje informacije i pohranjuje sjećanja.
Loš san povezuje se s većim rizikom od Alzheimerove bolesti i demencije.
"Alkohol smanjuje volumen mozga“, upozorava neurolog dr. Fawad Mian, objašnjavajući da alkohol djeluje toksično na moždane stanice i ometa njihov razvoj.
Posebno su pogođeni dijelovi mozga odgovorni za pamćenje, ravnotežu, planiranje i donošenje odluka, piše Parade.
Kakve su posljedice "čašice" prije spavanja
Iako alkohol u početku može djelovati uspavljujuće, liječnici navode da kasnije tijekom noći remeti duboke faze sna koje su najvažnije za oporavak mozga. Posljedice mogu biti nemiran san, češća buđenja, problemi s koncentracijom i pamćenjem te dugoročno veći rizik od kognitivnog propadanja.
Neurolog dr. Jasdeep Hundal kaže da novija istraživanja pokazuju kako ni umjerena konzumacija alkohola nije potpuno sigurna za zdravlje mozga.
Usvojite nove navike
Umjesto alkohola, stručnjaci preporučuju nekoliko navika koje mogu pomoći očuvanju moždanih funkcija:
- odlazak na spavanje i buđenje u isto vrijeme svaki dan
- večernju šetnju nakon objeda
- izbjegavanje ekrana i društvenih mreža prije spavanja
"Mozgu treba vrijeme da se isključi i prijeđe u stanje kvalitetnog odmora“, poručuju neurolozi.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas