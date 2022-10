Evo zbog čega biste trebali češće jesti gljive

Podijeli:







Izvor: Alexandr Dzyuba/ Unsplash/Ilustracija

Gljive su itekako korisne jer zbog svoje nutritivne vrijednosti pozitivno utječu na zdravlje.

“Gljive su bogate vitaminom D, što je izuzetno korisno. Nedostatak ovog vitamina povezan je s umorom, narušenim zdravljem kostiju, smanjenom funkcijom imuniteta i povećanim rizikom od kroničnih bolesti, uključujući određene vrste raka”, rekla je nutricionistica Nicole Stefanow za magazin Eat This, Not That.

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Food Science & Nutrition pokazalo je da redovitim konzumiranjem gljiva u organizam unosite dovoljnu količinu mikronutrijenata bez povećanja kalorija, masti ili natrija. Gljive su bogate selenom, nutrijentom koji ima antioksidativna svojstva koja pomažu u smanjenju bilo kakve vrste upale, piše Klix.

One također dobro utječu na funkcioniranje crijeva, odnosno probavnog sustava.

“Mnoga istraživanja su pokazala da gljive djeluju kao probiotici. Ne samo da poboljšavaju probavu, već mogu biti korisne i za ljude koji imaju dijabetes. Naime, gljive imaju sposobnost promjene određenih crijevnih bakterija i tako oslobađaju inzulin iz beta-ćelija gušterače”, dodala je.

Ljudi koji jedu pečurke imaju manje šanse da će patiti od depresije. Istraživači to pripisuju mnogim bioaktivnim spojevima u gljivama, uključujući vitamin B12 i antioksidanse.

“Gljive se zbog svojih ljekovitih svojstava koriste u medicini više od 2.000 godina. One sadrže spojeve koji pokreću imunološki odgovor na više nivoa – slično grupi vojnika koji se istovremeno nekoliko bore u sedam bitaka. Gljive su poznate po svom širokom spektru bioaktivnih sastojaka, prije svega po beta-glukanima koji jačaju imunitet”, zaključila je.

