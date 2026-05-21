Četverogodišnji mač
Zašto Kijev više ne želi tolerirati Putinovo najjeftinije oružje?
U svom večernjem obraćanju u srijedu predsjednik Volodimir Zelenski otkrio je da Moskva razmatra nove prijetnje prema sjeveru Ukrajine, uključujući pravce prema Černihivu i Kijevu.
"Razgovarali smo o onome što se trenutno događa u smjeru Bjelorusije i ruske Brjanske oblasti“, rekao je Zelenski. "Upravo odatle Rusi razmatraju scenarije za dodatne napade na Ukrajinu.“
Ukrajina već pojačava obranu tog područja, rekao je Zelenski, dodajući da je vojno zapovjedništvo dobilo odgovarajuće upute. No najviše je otkrivao ton ukrajinskog predsjednika, piše Sevinj Osmanqizi za Kyiv Post.
„Iskreno, umorni smo od ove stalne prijetnje Ukrajini – da bi u nekom trenutku mogli pokušati uvući Bjelorusiju u širenje rata“, rekao je. „Moraju razumjeti posljedice za sebe. One će biti značajne.“
Četverogodišnji mač nad sjeverom Ukrajine
„Bjeloruska opcija“ nije nova. Ona visi nad Ukrajinom još od prvih dana ruske potpune invazije, kada su ruske trupe koristile bjeloruski teritorij za prodor prema jugu, prema Kijevu, Buči, Irpinju i Černihivu.
Od tada Bjelorusija funkcionira kao trajna prijetnja na sjevernom krilu Ukrajine. Čak i kada snage Aleksandra Lukašenka nisu izravno sudjelovale u kopnenim borbama, bjeloruski teritorij ostao je koristan Moskvi – kao lansirna platforma, točka pritiska i psihološko oružje.
Kijev je umoran jer je Bjelorusija postala jeftin i niskorizičan alat Vladimira Putina. Vojna vježba, premještanje trupa ili raspoređivanje projektila mogu prisiliti Ukrajinu da se priprema za novu moguću eskalaciju na sjeveru, čak i dok se najžešće borbe vode na istoku i jugu zemlje."
Što otkriva upozorenje Zelenskog
Izjave predsjednika Zelenskog upućuju na tri stvari.
Prvo, Rusija možda traži načine kako dodatno rastegnuti ukrajinske snage, umjesto da izravno probije bojišnicu. Ako Moskva ne može ostvariti napredak na utvrđenim istočnim linijama fronte, i dalje može pokušati stvoriti nesigurnost na sjeveru kroz prijetnje sabotažama, prekogranični pritisak, zračne napade ili stvaranje dojma o otvaranju nove fronte.
Drugo, Zelenskijev naglasak na tome da Rusija „razmatra scenarije“ iz Bjelorusije pokazuje da Minsk više nije neovisan akter. Integracija ruske i bjeloruske vojske praktički je dovršena. Lukašenko više nema pravo glasa o tome kako će se koristiti njegov zračni prostor ili logistička čvorišta.
Treće, iznošenjem ovih obavještajnih procjena u javnost prije nego što je ispaljen ijedan metak, Zelenski pokušava Rusiji oduzeti element iznenađenja. Još važnije, šalje oštro upozorenje međunarodnoj zajednici: nemojte čekati novu invaziju sa sjevera prije nego što pojačate pritisak na Minsk.
„Očekujem da ukrajinska Vanjska obavještajna služba bude maksimalno aktivna u diplomatskom radu vezanom uz Bjelorusiju“, rekao je. „Moramo povećati pritisak i ojačati koordinaciju s partnerima.“
Kraj diplomatskog strpljenja
Tijekom prvih godina rata punog opsega Kijev je prema Minsku vodio delikatan pristup, pokušavajući odvratiti Lukašenka od slanja vlastitih kopnenih snaga, a pritom izbjegavajući poteze koji bi Moskvi dali izgovor za eskalaciju. Najnovije obraćanje Zelenskog sugerira da se to strpljenje bliži kraju.
Njegovo upozorenje o posljedicama pokazuje lidera koji više ne želi igrati isključivo obranu na sjevernom krilu. Ako Rusija ponovno bude koristila Bjelorusiju za prijetnje Kijevu, Ukrajina poručuje da više neće tretirati bjelorusku granicu kao pravni štit za ruske resurse.
Kijev ne govori točno što će poduzeti. Ali jasno poručuje da se prijetnja sa sjevera više neće pasivno podnositi.
