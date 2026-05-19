"Ovo je prvi i posljednji put da smo bili na Euroviziji": Grupa Lavina otkrila šta se događalo iza scene

Grupa Lavina predstavljala je Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu i zauzela 17. mjesto. Po povratku u Srbiju prokomentirali su što se događalo iza scene natjecanja u Beču.
"Ono što smo doživjeli i vidjeli uglavnom je bilo u pozadini u toj Areni gdje smo stalno bili u hotelskoj sobi. Uglavnom smo vježbali, spremali se, išli na probe. Družili smo se s ljudima iz hotela. Nismo nezadovoljni, samo smo jako umorni. Spavali smo sat vremena kako bismo mogli ući u ovaj let", kazali su, piše Nova.rs.
Komentirali su i ocjene žirija: "To je njihovo mišljenje, imaju puno pravo, zato su ovdje, ali mi se s tim ne bismo složili. Drago nam je što ljudi misle da smo trebali biti među prvih 5. To su stvari izvan naše kontrole. Nismo ušli s očekivanjima, to je sve što smo rekli. Dali smo svoj nastup i dušu, pa što se dogodi, dogodi se. Pokušali smo se usredotočiti na nastup svakoga. Jako smo ponosni na svoj nastup i ono što smo postigli, rezultati su rezultati. Za metal bend dobili smo puno podrške. Svi nas podržavaju i jako su pozitivni. Nije bilo neugodnosti. Ovo je naš prvi i posljednji Eurosong. Mi smo... Izašli smo iz svoje zone udobnosti, ali sada se moramo vratiti pravim stvarima i graditi karijere".
Pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara s pjesmom "Bangaranga". "Dara je odlična, imali smo priliku razgovarati s njom, pozitivna je i energična, mislimo da je zaslužila pobijediti. Puno je stresa, pogrešaka, komentara, neslaganja s ljudima koji donose odluke, ali pokazali smo im da smo jako, jako tvrdoglavi. Ali, zadovoljni smo. U finalu smo se osjećali ugodnije. Ljudi su nas primili kako treba, ali postoji hijerarhija sa zemljama. Sad nam treba malo dva dana jedni bez drugih, prvo ćemo spavati". zaključili su.
