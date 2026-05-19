Oglas

"UMORNI, ALI PONOSNI"

"Ovo je prvi i posljednji put da smo bili na Euroviziji": Grupa Lavina otkrila šta se događalo iza scene

author
Nova.rs
|
19. svi. 2026. 08:03
The winner of the "Song for Eurovision '26" festival Photo: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Grupa Lavina predstavljala je Srbiju na ovogodišnjem Eurosongu i zauzela 17. mjesto. Po povratku u Srbiju prokomentirali su što se događalo iza scene natjecanja u Beču.

Oglas

"Ono što smo doživjeli i vidjeli uglavnom je bilo u pozadini u toj Areni gdje smo stalno bili u hotelskoj sobi. Uglavnom smo vježbali, spremali se, išli na probe. Družili smo se s ljudima iz hotela. Nismo nezadovoljni, samo smo jako umorni. Spavali smo sat vremena kako bismo mogli ući u ovaj let", kazali su, piše Nova.rs.

Komentirali su i ocjene žirija: "To je njihovo mišljenje, imaju puno pravo, zato su ovdje, ali mi se s tim ne bismo složili. Drago nam je što ljudi misle da smo trebali biti među prvih 5. To su stvari izvan naše kontrole. Nismo ušli s očekivanjima, to je sve što smo rekli. Dali smo svoj nastup i dušu, pa što se dogodi, dogodi se. Pokušali smo se usredotočiti na nastup svakoga. Jako smo ponosni na svoj nastup i ono što smo postigli, rezultati su rezultati. Za metal bend dobili smo puno podrške. Svi nas podržavaju i jako su pozitivni. Nije bilo neugodnosti. Ovo je naš prvi i posljednji Eurosong. Mi smo... Izašli smo iz svoje zone udobnosti, ali sada se moramo vratiti pravim stvarima i graditi karijere".

Pobjedu je odnijela bugarska predstavnica Dara s pjesmom "Bangaranga". "Dara je odlična, imali smo priliku razgovarati s njom, pozitivna je i energična, mislimo da je zaslužila pobijediti. Puno je stresa, pogrešaka, komentara, neslaganja s ljudima koji donose odluke, ali pokazali smo im da smo jako, jako tvrdoglavi. Ali, zadovoljni smo. U finalu smo se osjećali ugodnije. Ljudi su nas primili kako treba, ali postoji hijerarhija sa zemljama. Sad nam treba malo dva dana jedni bez drugih, prvo ćemo spavati". zaključili su.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
eurosong eurosong 2026. eurovizija eurovizija 2026. lavina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ