OD ŠPANJOLSKE DO CIPRA
Najbolje zemlje u Europi za umirovljenike koji žive samo od državne mirovine
Planiranje gdje živjeti nakon umirovljenja teška je emocionalna i financijska odluka. Riječ je o sporijem tempu života i mjestu koje se čini sigurnim, ali sve se više radi o tome gdje ćete najviše dobiti za vašu zarađenu mirovinsku ušteđevinu.
S porastom računa za hranu i energiju, ne čudi da mnogi umirovljenici istražuju jesu li možda bolje situirani u inozemstvu. Iako destinacije poput Tajlanda, Kambodže ili Paname mogu ponuditi najniže ulazne točke za mirovinske vize, to su mjesta koja će umirovljenike najviše udaljiti od obitelji i unučadi. Za Britance su stoga europske zemlje stoga najrealnije i najpoželjnije za preseljenje, piše Telegraph.
Gdje umirovljenici mogu ispuniti uvjete boravka samo s državnom mirovinom?
Španjolska ima vizu dizajniranu za umirovljenike i druge s neovisnim financijskim sredstvima. Neprofitna viza (NLV) zahtijeva minimalni godišnji "pasivni" prihod od 28.800 eura, plus 7.200 eura po uzdržavanoj osobi, neto porez. Za parove, minimalni potrebni prihod je 36.000 eura.
Mark McMillan iz odvjetničkog ureda Sun Lawyers u Alicanteu potiče ljude da ne pretpostavljaju da će im nedostajati financijskih sredstava potrebnih za preseljenje. "Pasivni prihod može biti prihod od najma, dividende, mirovine ili ulaganja. Možemo razmotriti i druge izvore poput štednje, pa čak i kreditnih kartica, a oni se mogu kombinirati ako ste par", rekao je.
Ne postoji dobna granica za ovu vizu. Ako ste iznad dobi za državnu mirovinu (ili je vaš supružnik iznad te dobi), možete pristupiti španjolskom zdravstvenom sustavu putem S1 potvrde, koja medicinske troškove vraća u UK radi plaćanja.
Nakon što postanete stanovnik, morat ćete početi plaćati porez, a Španjolska ne nudi porezne olakšice za strane umirovljenike.
Još jedan pritisak na cijene koji umirovljenici trebaju imati na umu jest trošak stanovanja. Prema portalu za nekretnine Fotocasa, cijene nekretnina porasle su za 21,1% do ožujka, a prosječna kuća sad košta 241.097 eura.
"Problem s cijenama rezultat je kronične nestašice stanova u Španjolskoj i globalnog tržišta nekretnina", kaže Barbara Wood iz The Property Finders.
Popularan izbor za umirovljenike je i Portugal. Viza za umirovljenike u zemlji, D7, ima jednu od najnižih ulaznih točaka za južnu Europu, puno manje od pune državne mirovine.
Minimalni zahtjev za prihod je 920 eura mjesečno za glavnog podnositelja zahtjeva, plus polovica tog iznosa za supružnika (460 eura mjesečno), dakle 1380 eura po paru. Nema dobne granice za podnositelje zahtjeva. Umirovljenici mogu udobno živjeti s 1350 do 1550 eura mjesečno, prema savjetniku za preseljenje Global Citizen Solutions (GCS).
Godišnji porezi na imovinu u Portugalu su također niski, a umirovljenici mogu pristupiti državnoj zdravstvenoj zaštiti putem S1. Više nema poreznih olakšica na prihod od mirovine, zbog promjena portugalskog programa za osobe koje nisu stalni stanovnici iz 2024., pa umirovljenici moraju plaćati standardne progresivne stope dohotka koje su više nego u Ujedinjenom Kraljevstvu.
"Cipar je zabilježio veliki porast interesa iz Ujedinjenog Kraljevstva jer je program privremenog boravka jednostavan za korištenje, a uvjet prihoda vrlo je ostvariv", kaže za Telegraph Sarah Hordle iz agencije za nekretnine Island Home Cyprus.
Ova viza – nazvana "ružičasti listić" – obnavlja se svakih pet godina. Ne morate kupiti nekretninu,iako se vrijednost jedne može smatrati dijelom vaših financijskih sredstava.
Umirovljenici moraju dokazati prihod od 24.000 eura godišnje iz inozemstva ili 28.500 eura za par, što je nešto manje od godišnje državne mirovine. Iseljenici također moraju dokazati da imaju 12.500 eura na ciparskom bankovnom računu za pokrivanje zajedničkih životnih troškova, piše Telegraph.
Oni stariji od dobi za državnu mirovinu mogu uštedjeti na skupom osiguranju pristupom ciparskom općem zdravstvenom sustavu putem S1. Za one s dubljim džepom postoji ubrzani postupak za dobivanje boravka koji zahtijeva potrošnju od najmanje 300.000 eura na novoizgrađenu nekretninu plus PDV i dokazivanje godišnjeg prihoda od najmanje 50.000 eura.
Umirovljenici imaju dvije mogućnosti za oporezivanje dohotka. Mogu iskoristiti fiksnu poreznu stopu od 5% iznad neoporezivog iznosa od 5000 eura ili se odlučiti za standardne ciparske progresivne stope. S poreznim oslobođenjem do 22 000 eura, umirovljenici vjerojatno ne bi plaćali porez na svoju državnu mirovinu od 14 498 eura.
Čak i nakon Brexita, više od 8000 Britanaca prošle je godine podnijelo zahtjev za prvu dozvolu boravka u Francuskoj. Za vizu VLS-TS Visiteur – očitu opciju za umirovljenike – potrebno je pokazati zajednički bruto godišnji prihod od 30 000 eura ili 22 000 eura za samca, što je nešto više od pune državne mirovine za par.
Hoće li umirovljenici biti u boljem položaju je nijansirano. Umjesto individualnih olakšica i poreznih razreda, Francuska koristi sustav temeljen na obiteljskom kvocijentu (kućanstvu), što može rezultirati nižim ukupnim poreznim opterećenjem za mnoge umirovljenike u usporedbi s Ujedinjenim Kraljevstvom.
Francuski hibridni sustav znači da država plaća oko 70% većine troškova zdravstvene zaštite, ali 100% za teže bolesti poput raka. Pojedinci često uzimaju dopunsko osiguranje (mutuelle) za manjak. To košta oko 65 eura mjesečno po osobi u dobi od 60 do 65 godina, kaže Cutler.
Financijski pragovi su općenito pristupačniji u istočnoj Europi i na Balkanu, gdje su troškovi života niži.
Bugarska viza za dugotrajni boravak tipa D zahtijeva od umirovljenika godišnji prihod koji je 50 puta veći od mjesečne nacionalne plaće u zemlji od 620 eura: oko 31 000 eura. Također će morati dostaviti dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju s minimalnim iznosom od 30 000 eura.
Hrvatska ima jednogodišnju privremenu dozvolu boravka s određenim minimalnim prihodom. Mora se obnavljati godišnje do pet godina. Odjel za imigraciju očekuje dokaz o stabilnom pasivnom prihodu, poput mirovina, ulaganja ili prihoda od najma, dovoljnom za pokrivanje troškova života. To iznosi od 1200 do 2000 eura mjesečno izvan većih turističkih gradova, prema hrvatskoj tvrtki za pravno savjetovanje Mandracchio Capital.
Albanija dobivaju na popularnosti, ali su puno manje etablirane destinacije za umirovljenike.
Ostale europske zemlje, uključujući Maltu i Andoru, popularne su zbog svojih porezno povoljnih režima, ali imaju veće troškove ulaska, piše Telegraph.
Grčka viza za financijski neovisnu osobu (FIP) zahtijeva pasivni prihod iz inozemstva od najmanje 3.500 eura mjesečno po osobi, plus ušteđevinu. Iako je ova početna točka viša od drugih, fiksna porezna stopa od 7% dostupna umirovljenicima tijekom 15 godina čini je popularnom opcijom, prema Patriciji Casaburi iz GCS-a.
Talijanska viza za izborni boravak (ERV) zahtijeva pasivni prihod od najmanje 31.000 eura godišnje za pojedinca ili 38.000 eura za par. Postoji i postoji režim fiksnog poreza od 7% tijekom 10 godina, na sve prihode koji ne potječu iz Italije, ali iseljenici moraju živjeti u selu s manje od 30.000 stanovnika u prihvatljivim južnim ili središnjim regijama.
