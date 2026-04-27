Najbolje zemlje u Europi za umirovljenike koji žive samo od državne mirovine

S porastom računa za hranu i energiju, ne čudi da mnogi umirovljenici istražuju jesu li možda bolje situirani u inozemstvu. Iako destinacije poput Tajlanda, Kambodže ili Paname mogu ponuditi najniže ulazne točke za mirovinske vize, to su mjesta koja će umirovljenike najviše udaljiti od obitelji i unučadi. Za Britance su stoga europske zemlje stoga najrealnije i najpoželjnije za preseljenje, piše Telegraph.