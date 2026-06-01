Tu, naglašava, dolazi do prelijevanja troškova sa računa onih koji su ugradili razdjelnike na račun onih koji ih nisu ugradili. Oni se pozivaju na jednu Vladinu studiju iz 2017. godine. "To je ono što je još veći apsurd. Svi misle, ili se tako pokušava prikazati, da je to nama naredila Europska unija, ne. Europska unija svojim državama članicama nikad nije naredila nešto što stvara veći trošak nego moguću uštedu. U ovom slučaju EU kaže da zemlje članice, ukoliko dokažu da je to za njihove uvjete preveliki trošak, mogu primijeniti i druge mjere. Ministarstvo energetike je 2017. naručilo neovisnu studiju, koja je pokazala da je to u hrvatskim zgradama neisplativo, nema ekonomske opravdanosti za ugradnju. Ta studija se ignorira, uopće se ne spominje", naglasila je.