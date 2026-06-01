OCJENA USTAVNOSTI
Željka Antunović zbog razdjelnika ide na Ustavni sud: "Ljudi se nalaze pred zidom, uplašeni i neinformirani"
Bivša potpredsjednica Vlade Željka Antunović gostovala je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je najavila ustavnu tužbu u slučaju razdjelnika. Naime, od 1. siječnja 2027. godine svi stanovi u Hrvatskoj koji koriste centralno grijanje morat će imati ugrađene razdjelnike topline.
"Razdjelnici su dobili dosta medijskog prostora, međutim uvijek se o njima razgovara, po meni, na jedan nepotreban način. Na kraju sam zaključila da to nije slučajno, jer interesni lobiji onih koji na razdjelnicima zarađuju, koji imaju velika sredstva da lobistički utječu na stvaranje javnog mišljenja o toj temi, namjerno skreću razgovor na drugo", rekla je.
Dodala je da ni ona ni Ivica Džeba, profesor s Građevinskog fakulteta, nemaju ništa protiv razdjelnika, koji su, kaže, jedan od normalnih elektronskih instrumenata koji nečemu služe. "Međutim, ne služe štednji niti na pravi način mjere pojedinačnu potrošnju energije. Oni mogu poslužiti da se model podjele zajedničke potrošnje energije u zgradama koje su na toplani, ne dijele po metrima kvadratnim nego po impulsima koje nekim algoritmima ti razdjelnici lansiraju", rekla je.
Dodala je da ustaju protiv i što je predmet ocjene sukladnost sa Ustavom je način kako je to zakonodavac, odnosno Vlada, implementiraju u naš pravni sustav.
"To je suprotno europskim direktivama, što je izgovor za ovo što se radi u Hrvatskoj, suprotno je i temeljnim ustavnim vrijednostima kad govorimo o pravima građana. Naime, prvi put kad su uvedeni, razdjelnici su bili dobrovoljni, nije bilo sankcija ili kako to zakonodavac voli nazvati poticajne mjere. To nisu poticajne mjere, to su prikrivene kazne i sankcije koje trebaju zastrašiti ljude. Oni jednostavno znaju da se s državom na mogu nositi, i kao poslušne ovčice pristaju da ih se na to prisiljava", poručila je.
Razdjelnici, kaže, ne smiju biti obavezni jer su naše zgrade građene u različitim razdobljima i teško da će imati efekta od ugradnje razdjelnika. "U nekim su situacijama potakli i ostvarili učinak koji su ljudi očekivali, da će imati manje račune. Ali, isto tako ima i jednaki broj slučajeva gdje ljudi imaju veće račune. Događaju se šumovi zbog kojih navečer ne možete ni boraviti u prostoriji, a kamoli spavati. Događaju se pothlađivanje zgrada koje nemaju riješene izolacije i dolazi do stvaranja gljivica, vlage", rekla je i dodala da se događaju stvari koje se nisu događale kad u se zgrade jednomjerno grijale.
Problem je, navodi, što zakonodavac nijedan od argumenata ne uzima u obzir i s drastičnim kaznama pokušava, kaže, vrlo perfidno natjerati ljude da te razdjelnike ugrade. "Oni su na neki način obvezni, ali i nisu jer zakonodavac predviđa što se pritom događa. Pa ih želi kazniti naknadom, koja je apsolutno neustavna. Istresena je iz rukava, ne postoji nikakvi kriteriji temeljem kojih bi se utvrdila visina naknade za energetsku učinkovitost. Tu naknadu plaćaju samo neki, a koriste je svi. To stvara dvije kategorije građana. Zatim, zadire se u upravljanje vlasništvom, propisuju se korekcijski faktori koji nemaju veze sa stvarnim mogućim uštedama", rekla je i dodala da korekcijski faktor prisiljava one koji nisu ugradili razdjelnike da plaćaju 350 posto od prosječne potrošnje, da plaćaju više nego su stvarno potrošili.
Tu, naglašava, dolazi do prelijevanja troškova sa računa onih koji su ugradili razdjelnike na račun onih koji ih nisu ugradili. Oni se pozivaju na jednu Vladinu studiju iz 2017. godine. "To je ono što je još veći apsurd. Svi misle, ili se tako pokušava prikazati, da je to nama naredila Europska unija, ne. Europska unija svojim državama članicama nikad nije naredila nešto što stvara veći trošak nego moguću uštedu. U ovom slučaju EU kaže da zemlje članice, ukoliko dokažu da je to za njihove uvjete preveliki trošak, mogu primijeniti i druge mjere. Ministarstvo energetike je 2017. naručilo neovisnu studiju, koja je pokazala da je to u hrvatskim zgradama neisplativo, nema ekonomske opravdanosti za ugradnju. Ta studija se ignorira, uopće se ne spominje", naglasila je.
Dodala je da Ustavni sud pažljivo razmatra sve prijedloge za ocjenu ustavnosti. "Kako su građani ucijenjeni da će od 1.9. početi dobivati velike račune, mi smo Ustavnom sudu predložili da donese privremenu obustavu primjene mjera, što može napraviti. Nadamo se da će zbog opravdanih razloga i velikih materijalnih šteta koje mogu nastati građanima, Ustavni sud prihvatiti naše prijedloge i obustaviti primjenu mjera i osloboditi građane kazni i visokih računa", rekla je.
Tvrdi da su zakoni i pravilnici pisani po mjeri trgovaca. "Imam previše godina da bih se upuštala u ovako ozbiljne stvari bez nekih osnovanih razloga. Prije godinu dana primijetila sam silnu agresivnost svih institucija koje imaju nekakve veze sa ugradnjom razdjelnika", rekla je i dodala da su u njenoj zgradi razdjelnike predložili kupiti novcem iz pričuve. No oni, su, navodi individualni kao što je i ušteda žarulja ili ugradnja nekih digitalnih brojila.
"Naišla sam na silan otpor od upravitelja i postalo mi je sve sumnjivo. Kasnije se našla rupa u zakonu, ali su brojne zgrade potrošile sredstva na nezakonit način", rekla je i dodala da svaki pokušaj komunikacije s resornim Ministarstvom nailazi na šutnju.
Ovog trenutka, navodi, nemaju razloga sumnjati da će Ustavni sud napraviti svoju zadaću. "Ustavni sud je zadnja brana. Pokušali smo sve, argumentima dokazivati, ali ljudi se nalaze pred zidom, uplašeni, neinformirani i pogrešno informirani", poručila je.
Ugradnja razdjelnika odgovara samo, kaže, onima koji drže prazne stanove koji isključe sve radijatore, a onda ljudi koji su okruženi tim stanom moraju puno više grijati. "Znam da je zakon rađen na štetu građana. U neskladu je s dva ranije donesena zakona, o vlasničkim i suvlasničkim pravima, kao i o održavanju zgrada.
