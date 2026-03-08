Ova skupina u Hrvatskoj nosi nevidljivi teret stresa, nesigurnosti i diskriminacije

Forum je okupio istraživače, predstavnike institucija, poslodavce i migrantice radi otvaranja javne rasprave o radnim uvjetima, pravima i društvenoj vidljivosti, ali i o izazovima s kojima se migrantice susreću kao važan dio radne snage u skrbi o nemoćnima i bolesnima, turizmu i trgovini. Među izazovima istaknut je manjinski stres, stigmatizacija, emocionalna odvojenost od obitelji, a naglašeno je i da 48 posto radnica-migrantica pati od kronične boli.