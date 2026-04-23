Hrvat otkrio koji je "fuš" najisplativiji u Njemačkoj i Austriji: "Za jedan vikend zaradiš i do 800 eura"

Pitanje "Na koje sve načine ostvarujete dodatni prihod?" postavljeno na hrvatskom Redditu pokrenulo je lavinu komentara.
Oglas
Dok se mnogi građani bore s inflacijom, potraga za dodatnim izvorima prihoda postala je nužnost, a ne luksuz. Odgovori na Redditu kretali su se od ozbiljnih poduzetničkih pothvata do bizarnih, duhovitih, pa čak i ilegalnih ideja, otkrivajući širok spektar snalažljivosti.
Među stotinjak komentara istaknulo se nekoliko detaljnih opisa ozbiljnih "fuševa", prenosi Večernji list.
Jedan korisnik je tako podijelio svoje bogato iskustvo, koje je započeo pražnjenjem stanova u Austriji i Njemačkoj te preprodajom bijele tehnike, gdje se vikendom moglo zaraditi i do 800 eura. Kasnije se prebacio na preprodaju fotoaparata i konzola iz Japana, a danas uvozi potrošnu robu iz Poljske. Kako navodi, na uloženih 20 tisuća eura zaradi oko tri tisuće, što radi nekoliko puta godišnje. Drugi korisnici spomenuli su standardne, ali profitabilne poslove poput iznajmljivanja apartmana, vožnje taksija ili dostava putem platformi kao što su Glovo i Wolt.
Digitalno doba donijelo je i nove prilike. Neki su spomenuli zaradu kroz affiliate marketing, trgovanje dionicama i kriptovalutama. Apsolutni pobjednik po broju glasova bio je komentar: "Pa maznem tu i tamo WC papir u firmi", koji na duhovit način sažima osjećaj mnogih. Odmah iza njega po popularnosti je i legendarna cinična opaska: "Nice try, porezna", koja odražava duboko ukorijenjeno nepovjerenje prema institucijama. Neki su se našalili i na račun ilegalnih aktivnosti.
Drugi su spomenuli sportsko klađenje, tvrdeći da se uz detaljnu analizu američkih sportova može ostvariti pristojan dnevni prihod.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas