Hrvat otkrio koji je "fuš" najisplativiji u Njemačkoj i Austriji: "Za jedan vikend zaradiš i do 800 eura"

Jedan korisnik je tako podijelio svoje bogato iskustvo, koje je započeo pražnjenjem stanova u Austriji i Njemačkoj te preprodajom bijele tehnike, gdje se vikendom moglo zaraditi i do 800 eura. Kasnije se prebacio na preprodaju fotoaparata i konzola iz Japana, a danas uvozi potrošnu robu iz Poljske. Kako navodi, na uloženih 20 tisuća eura zaradi oko tri tisuće, što radi nekoliko puta godišnje. Drugi korisnici spomenuli su standardne, ali profitabilne poslove poput iznajmljivanja apartmana, vožnje taksija ili dostava putem platformi kao što su Glovo i Wolt.