Kina zabranila kompanijama da zamijene radnike s umjetnom inteligencijom ili robotima

Ovo nije bila izolirana presuda. Sudovi u Pekingu već su u prosincu 2025. postavili presedan, zaštitivši radnika Liua koji je prikupljao kartografske podatke, a čiji je posao automatiziran. Pravno obrazloženje jasno odbacuje korporativne argumente jer se uvođenje umjetne inteligencije smatra svjesnom poslovnom odlukom, a ne nepredvidivim događajem poput prirodnih katastrofa ili promjena javnih politika.