Paketi kasne ili nisu dostavljeni? Evo što kažu iz Hrvatske pošte

Da kreće božićna ludnica, vidi se i po broju paketa koje Hrvati naručuju. Hoće li pokloni stići pod bor, nitko ne može jamčiti - jer iako sustav funkcionira, priljev paketa je prevelik.
U prvih 12 dana prosinca, Hrvatska pošta zaprimila je više od milijun paketa za dostavu. Potrošači se žale na kašnjenja, izostanak dostave na kućnu adresu te preusmjeravanje paketa bez pristanka.
Iz Udruge potrošača apeliraju da sve pritužbe upute regulatornoj agenciji - HAKOM-u, a Hrvatska pošta da se online kupnja i slanje pošiljaka obavi na vrijeme, piše Dnevnik.hr.
"Dostave koje trebaju završiti kućnoj adresi uopće ne dođu. Čak sam radio neke prigovore, na neke sam sam dobio odgovor, na neke nisam, a čak sam slao i Državnom inspektoratu", ispričao je jedan potrošač.
"U periodima kad su sustavi Hrvatske pošte opterećeni, kad u kratkim periodima dobivamo iznadprosječne količine paketa, mogu se, u skladu s važećim općim uvjetima, isporučiti paketi ugovornih korisnika i putem drugih kanala", rekao je Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte.
"To je točno što je pošta rekla, ali to je definirano njihovim općim uvjetima koji oni sami donose, oni su odredili ono što je njima povoljnije, a to nije u redu. Mi smo na to upozorili HAKOM", rekla je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.
