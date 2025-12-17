Ubijen svjetski poznati profesor nuklearne znanosti s MIT-a, poznat po istraživanju čiste energije

Nuno Loureiro, profesor nuklearne znanosti i inženjerstva te fizike na MIT-u, preminuo je u 47. godini. Loureiro je navodno upucan u svom domu u 20:30 sati u ponedjeljak navečer. Prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju i preminuo je u utorak. Ured okružnog tužitelja Norfolka priopćio je da je istraga u tijeku te da zasad nijedan osumnjičeni nije priveden, izvijestio je Associated Press.