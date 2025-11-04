Hrvatska pošta uvodi veliku promjenu za sve građane

Prema najavama šefa uprave Hrvatske pošte, od sljedeće godine će svaki građanin moći upravljati i preusmjeravati svoje pošiljke i pakete, a i svi računi će biti digitalizirani.
Predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo na konferenciji "26 godina ispred vremena", pohvalio se brojnim pokazateljima vezanima uz državnu tvrtku za poštanske usluge.
U kompaniji je trenutačno 9000 zaposlenih, 1017 poštanskih ureda, 500 paketomata; plaće su rasle za 80 posto od 2017. godine, dnevno se obradi od 100 do 120 tisuća paketa.
Ambiciozni planovi
Čulo je najavio kako će do 2040. postići nultu stopu stakleničkih plinova u svom radu. Trenutno u voznom parku imaju 35 posto električnih vozila, a uskoro kreću u nabavu novih 270 e-vozila, 255 mopeda na struju i 200 e-trokolica, kao i novog sustava obrade paketa koji će u danu moći obraditi 250.000 pošiljaka.
Unatoč konkurenciji, naročito u pogledu paketomata, Čulo je za sljedeću godinu najavio gradnju visokoregalnog skladišta od 20.000 kvadrata u Velikoj Gorici, povećanje kapaciteta robotizacije te izdvajanje kamionskog prijevoza u posebnu tvrtku.
Digitalni kovčežići za građane
No, i za građane stiže velika promjena. Kako je istaknuo Čulo, uskoro se pokreće projekt uvođenja digitalnih kovčežića.
"Tijekom 2026. svaki građanin Republike Hrvatske imat će otvoren digitalni poštanski kovčežić. U digitalni kovčežić stizat će informacije o svakom paketu i preporuci, korisnici će tim putem moći i preusmjeravati pakete, a u konačnici i dokument koji će vam netko slati u digitalnom obliku ili račun kojeg dobivate stizat će u digitalni sandučić. To će biti transformacija tradicionalne u digitalnu Poštu", prenosi Poslovni dnevnik.
