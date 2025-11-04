Hrvatska pošta uvodi veliku promjenu za sve građane

"Tijekom 2026. svaki građanin Republike Hrvatske imat će otvoren digitalni poštanski kovčežić. U digitalni kovčežić stizat će informacije o svakom paketu i preporuci, korisnici će tim putem moći i preusmjeravati pakete, a u konačnici i dokument koji će vam netko slati u digitalnom obliku ili račun kojeg dobivate stizat će u digitalni sandučić. To će biti transformacija tradicionalne u digitalnu Poštu", prenosi Poslovni dnevnik.