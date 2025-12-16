VIDEO / Budućnost bez pomoraca? Norvežani dovršili flotu od 14 robotiziranih offshore brodova

Ocean Infinity je inovativna tvrtka za morsku robotiku koja koristi robote (AUV-ove i ROV-ove) te naprednu tehnologiju i softvere za prikupljanje podataka, istraživanje i obavljanje zadataka u oceanu, s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš, povećanja sigurnosti i efikasnosti, i to sve s manje posade ili potpuno autonomno, transformirajući pomorske operacije