ocean infinity
VIDEO / Budućnost bez pomoraca? Norvežani dovršili flotu od 14 robotiziranih offshore brodova
Kompanija Ocean Infinity je završila isporuku svoje flote od četrnaest robotskih brodova Armade, predajom posljednjeg broda dužine 86 metara 15. prosinca, čime je završen petogodišnji program izgradnje flote brodova s malom posadom i robotikom
Oglas
Ocean Infinity je inovativna tvrtka za morsku robotiku koja koristi robote (AUV-ove i ROV-ove) te naprednu tehnologiju i softvere za prikupljanje podataka, istraživanje i obavljanje zadataka u oceanu, s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš, povećanja sigurnosti i efikasnosti, i to sve s manje posade ili potpuno autonomno, transformirajući pomorske operacije
Prekretnica je postignuta isporukom Armade 8606, posljednjeg plovila u klasi 86 metara čija je gradnja započela 2022. godine. Dvanaest brodova Armade već je u aktivnoj upotrebi diljem Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Azijsko-pacifičke regije, dok preostala dva uskoro ulaze u službu.
Od koncepta do globalne flote
Kada su iz Ocean Infinity najavili ovaj program 2020. godine, plan izgradnje cijele flote tehnološki vođenih plovila, dizajniranih da se njima upravlja daljinski ili potpuno robotski, predstavljao je odmak od konvencionalnih offshore praksi. Norveški brodograditelj Vard izgradio je plovila u svojim pogonima u Vung Tau u Vijetnamu, isporučivši 78-metarski brod 2023. godine, a zatim i veću klasu od 86 metara, piše Morski.
- Dovršetak klase Armada od 86 metara označava izvanredan trenutak – prije pet godina rekli smo da ćemo izgraditi flotu od četrnaest brodova, dizajniranih nekonvencionalno jer je brzina i sposobnost bila važna – i uspjeli smo, unatoč brojnim izazovima na tom putu - rekao je Oliver Plunkett, glavni izvršni direktor kompanije.
- Ovi brodovi nisu koncept niti istraživačko-razvojni projekt – oni danas rade i savršeno dobro funkcioniraju, mijenjajući način na koji se rad na moru obavlja fokusirajući se na softver i tehnologiju prije svega - dodao je.
Preoblikovanje offshore operacija
Brodovi Armade manji su od konvencionalnih offshore brodova i zahtijevaju manje članova posade, te se izravno povezuju s kopnenim kontrolnim centrima Ocean Infinityja gdje se robotski pomorski sustavi mogu pratiti i kontrolirati u stvarnom vremenu. Svako plovilo opremljeno je podvodnim robotskim sustavima koji podržavaju radove od geofizičkih do geotehničkih istraživanja.
Plovila su dizajnirana za smanjenje emisija i poboljšanu sigurnost, s manjim brojem ljudi na otvorenom moru i manjom potrošnjom goriva u usporedbi s tradicionalnim plovilima. Brodovi su također spremni u budućnosti koristiti zeleni amonijak kao gorivo s tehnologijom gorivnih ćelija i baterija
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas