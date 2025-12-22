Unatoč dominaciji Kraša, hrvatska industrija slatkiša bilježi golem gubitak

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u proizvodnji kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda lani je iznosila 1.053 eura, što je za 16,9 posto više u odnosu na prethodnu godinu, ali i za 10,1 posto manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske, koja je u 2024. iznosila 1.171 euro.