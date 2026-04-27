Zašto je desna ruka dominantna kod 90 posto ljudi?
Razmislite koliko puta dnevno koristite ruke za obavljanje svakodnevnih radnji, poput podizanja olovke, otvaranja staklenke ili uzimanja telefona sa stola. Negdje u djeliću sekunde prije nego što djelujete, vaš mozak donosi odluku. I za otprilike 90% ljudi koji ovo čitaju, on bira desnu ruku. Ta pristranost je toliko dosljedna, toliko tvrdoglavo univerzalna kroz svaku kulturu i svaki kontinent koji smo ikada proučavali, da zahtijeva objašnjenje.
Priča o ljudskoj dominantnoj ruci proteže se milijunima godina unatrag i isprepliće evolucijski pritisak, arhitekturu mozga, embrionalnu biologiju i dozu genetske složenosti koju još nismo u potpunosti razmrsili. Evo što smo dosad naučili, prema istraživanjima u evolucijskoj biologiji.
Fosilizirana povijest "dominantne ruke“
Tehnički termin za preferiranje jedne ruke nad drugom je manualna lateralizacija. I ona nije jedinstvena za ljude. Mnogi kralježnjaci, pa čak i neki beskralježnjaci, pokazuju individualne preferencije ruku ili udova.
Ono što ljude izdvaja jest pristranost na razini populacije. U gotovo svakom ljudskom društvu koje je ikada proučavano, oko 90% ljudi su dešnjaci. Kod drugih vrsta postoje individualne preferencije, ali populacija je podijeljena približno 50/50. Očito se u našoj lozi dogodilo nešto značajno, nešto dovoljno važno da cijelu vrstu nagne na jednu stranu.
Fosilni zapisi daju naše najranije uvide u to kada je to „naginjanje“ počelo. Tvorci oldovanskih kamenih alata – najstarijeg poznatog oruđa, starog 2,6 milijuna godina – bili su pretežno dešnjaci. To je izuzetno otkriće jer znači da su još prije postojanja Homo sapiensa, pa čak i prije nego što je Homo erectus u potpunosti evoluirao, hominini već pokazivali istu pristranost kakvu imamo i danas.
Dokazi za neandertalce su još upečatljiviji. Ogrebotine na prednjim zubima neandertalskih fosila, nastale upotrebom kamenih alata dok je predmet držan u ustima, dosljedno idu s lijeva na desno – točno pod kutom koji pravi dešnjak.
Takve strije pronađene su čak i na zubima djece od šest do osam godina. To pokazuje da se dominantna ruka nije razvijala tek u odrasloj dobi, već rano u razvoju – i vjerojatno ima snažnu biološku osnovu.
Prateći to još dublje, velika komparativna studija evolucije mozga primata otkrila je da su neurološke osnove ljudske lateralizacije građene tijekom desetaka milijuna godina. Istraživači su identificirali ključne promjene u fronto-cerebelarnom sustavu koje su se dogodile prije oko 30 milijuna godina kod predaka majmuna, kao i dodatnu reorganizaciju u Homo–Pan liniji prije oko 10 milijuna godina. Do trenutka kada se pojavio naš rod, mozak se već tiho preoblikovao za asimetriju.
Četiri glavna objašnjenja
Znati da je upotreba desne ruke drevna i univerzalna i dalje ne odgovara na teže pitanje: zašto desno? Zašto ne lijevo? Zašto ne podjela 50/50? Istraživači su predložili četiri hipoteze koje se međusobno ne isključuju. Iskren odgovor je da sve one vjerojatno imaju određenu težinu.
Hipoteza upotrebe alata. Ovo je vjerojatno najintuitivnija hipoteza. Precizna manipulacija (npr. klesanje kremena, oblikovanje kosti, izrada vrhova koplja) je asimetričan posao. Dominantna ruka obavlja fin rad, druga stabilizira. Prirodna selekcija favorizirala bi pojedince čije je neuronsko „umrežavanje“ činilo tu podjelu rada bržom i pouzdanijom. I tijekom milijuna godina desna ruka je prevladala.
Hipoteza komunikativne gestikulacije. Kod ljudi je jezik pretežno smješten u lijevoj hemisferi mozga, koja kontrolira desnu stranu tijela. Pojava govora i gestikulacije kao povezanih sustava možda je produbila vezu između dominacije lijeve hemisfere i preferencije desne ruke. Kako je jezik postajao ključan za opstanak, lijeva hemisfera je postala „glavni upravljač“ mozga, a desna ruka je slijedila.
Hipoteza hijerarhijskih radnji. Ideja je da kompleksna, sekvencijalno organizirana ponašanja (npr. kuhanje, izgradnja skloništa, izvođenje rituala) zahtijevaju neku vrstu „projektnog menadžmenta“ u mozgu. Postoje razlozi vjerovati da je lijeva hemisfera bolja u takvom hijerarhijskom planiranju, što bi ponovno povuklo kontrolu fine motorike prema desnoj ruci.
Učenje od drugih. Mi smo duboko imitativna vrsta. Roditelja koji pokazuje kako se vežu vezice ili oblikuje posuda mnogo je lakše pratiti ako učenik i učitelj koriste istu dominantnu ruku. U populaciji koja je već bila pristrana prema dešnjacima, društvene koristi prilagodbe većini dodatno su učvrstile tu pristranost kroz generacije.
Nijedna od ovih hipoteza nije dovoljna sama za sebe. Zajedno, one prikazuju sliku dominantne ruke kao konvergentnog proizvoda biomehanike, neurolingvistike, kognitivne arhitekture i društvenog učenja – osobine koja je bila korisna na mnogo različitih načina istovremeno.
