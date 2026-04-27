Stručnjak za sigurnost o dojavama o bombama: Cilj je posijati paniku

Samo u Zagrebu, Dubrovniku i Rijeci policija je u ponedjeljak dobila čak 130 dojava o bombama. Dnevnik Nove TV doznaje da je u fokusu istražitelja server u jednoj baltičkoj državi.
U ponedjeljak su stigle nove dojave o bombama, koje su na noge digle djelatnike u KBC-u Rebro, u jednom trgovačkom centru, gradskom poglavarstvu. Ispraznile su čak 30 srednjih i osnovnih škola u Zagrebu.
Iz Grada Zagreba osudili su napade i nadaju se da će počinitelj biti brzo pronađen. Iako su u školama već uhodani s policijskom procedurom, učenici gube dio nastave, a bliži se i državna matura.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da ovo neće ugroziti završetak školske godine. Na području Zagreba, Dubrovnika i Rijeke došlo je u ponedjeljak 130 poziva. Pokazali su se lažnima. Još se ne zna tko ih točno šalje, a Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da se provjerava servis za slanje poruka u vlasništvu jedne estonske kompanije.
"Adrese koje dolaze su iz inozemstva, što znači da se kriminalističko istraživanje ne može provoditi samo u Hrvatskoj, već ono uključuje partnerstvo sa svim službama", poručio je Božinović.
Poruke stručnjaka
Iskusni stručnjaci za sigurnost kažu da je potrebno poboljšati kibernetičku obranu, piše Dnevnik.
"Njihov cilj je posijati paniku, nepovjerenje u državu i državne institucije, razvoj i nesposobnosti, ali isto tako i utjecaj na emocionalnu stranu stanovništva, koje je zabrinuto za sudbinu svoje djece", rekao je Gordan Akrap.
Poruku imaju i psihijatri.
"U ovoj situaciji je najvažnije smiriti sebe i smiriti djecu. Djecu u ovoj situaciji ne trebaju dugačka objašnjenja, nego im treba jedan prisutna, smirena odrasla osoba, koji šalje poruku i verbalno i neverbalno: tu sam, možeš se osloniti na mene, ja ću se pobrinuti da budeš siguran i možeš me pitati što god hoćeš", istaknula je Gordana Buljan Flender.
Policija procjenjuje da je samo u pet dana stiglo više od 500 lažnih dojava.
PROČITAJTE JOŠ
