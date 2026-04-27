Poslao upit za odmor na Jadranu: "Kad sam čuo cijenu, pao sam sa stolca!"

Zbog nestabilnih globalnih prilika i rasta troškova energije i putovanja, sve se više turista ponovno okreće bližim destinacijama. Jadranska obala tako i dalje ostaje među najpoželjnijima, no čini se da ovogodišnje cijene mnoge ne iznenađuju – nego šokiraju.
To potvrđuje i iskustvo jednog korisnika koji je tražio ljetni smještaj u Tučepima na Makarskoj rivijeri, popularnoj destinaciji koja godinama slovi kao jedna od najtraženijih na hrvatskoj obali. No odgovor koji je dobio na upit, kako kaže, ostavio ga je bez riječi.
Za apartman za četiri osobe, u drugom redu od mora, ponuđena mu je cijena od 220 eura po noći, uz minimalno sedam noćenja. “Pao sam sa stolca!”, napisao je, dodajući da ga nije iznenadila samo cijena, već i ono što se za taj novac zapravo dobiva, prenosi Metropolitan.si.
U nastavku je usporedio ponudu s obližnjim hotelom, gdje bi za oko 1650 eura dobio isti termin s uključenim polupansionom. Time je otvorio pitanje koje si postavlja sve više turista: opravdavaju li apartmani još uvijek svoju cijenu?
Izbila rasprava
Rasprava koja se razvila na internetu brzo je pokazala podijeljena mišljenja. S jedne strane su vlasnici apartmana i dio komentatora koji ističu da cijene određuje tržište – ako postoje gosti spremni platiti 220 eura po noći, takve će cijene i ostati. I sam autor priznaje da razumije logiku ponude i potražnje, ali naglašava da svatko ima svoju granicu. “Apartman je lijep, lokacija odlična, ali toliko ne mogu i ne želim platiti”, napisao je.
U fokusu rasprave našlo se i pitanje omjera cijene i kvalitete. Neki korisnici upozoravaju da za sličan ili čak niži iznos mogu dobiti hotelski smještaj s uključenom hranom i dodatnim uslugama, bez svakodnevnih obveza koje nosi boravak u apartmanu. Drugi pak ističu da blizina mora na Jadranu već dugo znači i višu cijenu te da se mogu pronaći i znatno povoljnije opcije ako se odustane od prestižne lokacije ili višeg standarda.
U komentarima su se pojavile i usporedbe s inozemstvom. Neki spominju destinacije poput Španjolske, Turske, Kanarskih otoka ili čak udaljenijih krajeva, gdje se za isti novac može dobiti više. A vi – kako ste odlučili gdje ćete na ovogodišnji odmor?
