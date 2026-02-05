AUTOR BORO KONTIĆ
Novi serijal "Novinari - svjedoci pred Haškim tribunalom" svakog ponedjeljka od 21 sat na N1
N1 Hrvatska
|
05. velj. 2026. 12:58
|
0komentara
Od ponedjeljka, 9. veljače, N1 počinje prikazivati dokumentarni serijal "Novinari - svjedoci pred Haškim tribunalom", autora Bore Kontića, nastao u produkciji Fondacije Mediacentar Sarajevo.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 52 min.
Najnovije
Oglas
Oglas