Koristan trik
Ovaj jednostavan postupak prije kuhanja daje riži hrskavu teksturu i bolji okus, a malo tko ga koristi
Malo tko se sjeti kratko prepržiti rižu na maslacu prije kuhanja. Ovaj jednostavan postupak riži daje aromu, rastresitost i nevjerojatan okus.
Oglas
Napravite ovo prije kuhanja riže i nevjerojatno ćete poboljšati njezin okus – bit će blago kremasta, hrskava i aromatičnija. Na ovaj jednostavan trik prije kuhanja riže rijetko se tko sjeti.
Sigurno vam se nekad dogodilo da kuhana riža ispadne ljepljiva, bez okusa i puna grudica koje se raspadaju na tanjuru. Iako je riječ o jednostavnoj namirnici, način pripreme uvelike utječe na konačni rezultat, prenosi Krstarica.
Riža kuhana s maslacem ispadne pahuljastija i ukusnija jer maslac oblaže zrna i sprječava njihovo lijepljenje tijekom kuhanja.
Kako maslac mijenja teksturu riže
Maslac djeluje kao zaštitni sloj oko svakog zrna. Kada se riža kratko prži na masnoći, površina se lagano zatvara i sporije upija vodu. Ovaj jednostavan postupak smanjuje mogućnost prekuhavanja i lijepljenja. Istovremeno se razvija blaga orašasta aroma koja riži daje puniji okus.
Slična tehnika koristi se u pripremi rižota, gdje se riža prvo preprži na masnoći kako bi zadržala svoju teksturu.
Sastojci:
- 200 g riže
- 1 žlica maslaca
- 400 ml vode
- 1 kocka pilećeg temeljca (po želji)
Priprema:
Isperite rižu pod hladnom vodom kako biste uklonili višak škroba. Otopite maslac u tavi na srednje jakoj vatri.
Dodajte ocijeđenu rižu i prepržite je jednu do dvije minute dok zrna lagano ne porumene i ne poprime aromu orašastih plodova.
U loncu zakuhajte vodu. Po želji dodajte pileći temeljac za dodatni okus.
Dodajte preprženu rižu, smanjite vatru, poklopite i kuhajte oko 15 minuta dok tekućina ne ispari.
Nakon kuhanja ostavite rižu poklopljenu pet minuta, a zatim je promiješajte vilicom.
Rezultat je riža koja ostaje blago kremasta i aromatičnija nego kada se kuha samo u vodi.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas