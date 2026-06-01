Oglas

Koristan trik

Ovaj jednostavan postupak prije kuhanja daje riži hrskavu teksturu i bolji okus, a malo tko ga koristi

author
N1 Info
|
01. lip. 2026. 22:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Riža
Pexels/Ilustracija

Malo tko se sjeti kratko prepržiti rižu na maslacu prije kuhanja. Ovaj jednostavan postupak riži daje aromu, rastresitost i nevjerojatan okus.

Oglas

Napravite ovo prije kuhanja riže i nevjerojatno ćete poboljšati njezin okus – bit će blago kremasta, hrskava i aromatičnija. Na ovaj jednostavan trik prije kuhanja riže rijetko se tko sjeti.

Sigurno vam se nekad dogodilo da kuhana riža ispadne ljepljiva, bez okusa i puna grudica koje se raspadaju na tanjuru. Iako je riječ o jednostavnoj namirnici, način pripreme uvelike utječe na konačni rezultat, prenosi Krstarica.

Riža kuhana s maslacem ispadne pahuljastija i ukusnija jer maslac oblaže zrna i sprječava njihovo lijepljenje tijekom kuhanja.

riža UNSPLASH
Ilustracija: Pille R. Priske on Unsplash

Kako maslac mijenja teksturu riže

Maslac djeluje kao zaštitni sloj oko svakog zrna. Kada se riža kratko prži na masnoći, površina se lagano zatvara i sporije upija vodu. Ovaj jednostavan postupak smanjuje mogućnost prekuhavanja i lijepljenja. Istovremeno se razvija blaga orašasta aroma koja riži daje puniji okus.

Slična tehnika koristi se u pripremi rižota, gdje se riža prvo preprži na masnoći kako bi zadržala svoju teksturu.

Sastojci:

  • 200 g riže
  • 1 žlica maslaca
  • 400 ml vode
  • 1 kocka pilećeg temeljca (po želji)

Priprema:

Isperite rižu pod hladnom vodom kako biste uklonili višak škroba. Otopite maslac u tavi na srednje jakoj vatri.

Dodajte ocijeđenu rižu i prepržite je jednu do dvije minute dok zrna lagano ne porumene i ne poprime aromu orašastih plodova.

U loncu zakuhajte vodu. Po želji dodajte pileći temeljac za dodatni okus.

Dodajte preprženu rižu, smanjite vatru, poklopite i kuhajte oko 15 minuta dok tekućina ne ispari.

Nakon kuhanja ostavite rižu poklopljenu pet minuta, a zatim je promiješajte vilicom.

Rezultat je riža koja ostaje blago kremasta i aromatičnija nego kada se kuha samo u vodi.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
kremasta riža kuhanje maslac recept za rižu riža

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ