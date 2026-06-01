po "indeksu uspješnosti"
Ovo su najbolje destinacije za prvo zajedničko putovanje u paru
Indeks uspješnosti putovanja za parove procjenjuje destinacije prema faktorima poput pristupačnosti, sigurnosti i stresa zbog gužvi.
Prvo zajedničko putovanje pravo je “ili će uspjeti ili neće” iskustvo. Što ako oni vole dugo spavati, a vi ste ranoranilac? Što ako oni žele samo ležati na plaži, dok ste vi više tip za muzeje i galerije? Što ako nemaju razumijevanja za 30 minuta tihog skrolanja po mobitelu u krevetu prije večere?
Možda zvuči pretjerano, ali nismo jedini koji tako misle, piše Euronews. Prema istraživanju Booking.com-a prošle godine, više od dvije trećine britanskih putnika otišlo bi na putovanje kako bi procijenili kompatibilnost s partnerom.
Naravno, svom potencijalnom boljem polovici želite pružiti najbolju moguću priliku za uspjeh – i upravo tu dolazi ovaj novi Indeks uspješnosti putovanja za parove.
Kreirala ga je terapeutkinja za odnose i seksualnost Georgina Vass u suradnji s modnim brendom Pour Moi, a rang-lista uzima u obzir faktore poput stresa zbog gužvi, pristupačnosti, sigurnosti, kvalitete sna i udobnosti te mogućnosti za povezivanje i zajednička iskustva kako bi procijenila koje su destinacije idealne za parove.
Svaka destinacija ocijenjena je od 0 do 100 za svaki od faktora, a zatim je izračunat prosječni rezultat. Ukupni pobjednik bio je talijanski Lago di Garda.
Zašto je Lago di Garda savršen za prvo putovanje u paru
Iako je jezero Como omiljeno među slavnim osobama i influencerima, najveće talijansko jezero mnogo je romantičnije jer nema tolikih gužvi.
Prema riječima Georgine Vass, Lago di Garda dobio je maksimalnih 100 bodova za “povezivanje” zahvaljujući prekrasnim pogledima i mogućnostima za opuštanje, a visoko je ocijenjen i za “san i udobnost”.
Smješten je na sjeveru Italije i lako je dostupan iz Milana, Venecije ili Verone.
Gdje još vrijedi otputovati
Drugo mjesto zauzelo je još jedno jezersko odredište – Bled u Sloveniji.
Nevjerojatno slikovito jezero najpoznatije je po otočiću koji možete promatrati s vidikovca ili do kojeg tijekom ljeta možete doći tradicionalnim čamcem pletna.
Slijedi Essaouira u Maroku, koja je imala najbolji rezultat za pristupačnost među svim destinacijama u top 10. Parovi ondje mogu uživati na plaži, istraživati UNESCO-om zaštićenu medinu ili se opustiti u hammamu.
Na četvrtom mjestu nalazi se Giethoorn u Nizozemskoj. Ovo selo, omiljeno za jednodnevne izlete, poznato je po tome što se njime može kretati samo brodom ili biciklom.
Top pet zaključuje Kotor u Crnoj Gori. Ondje parovi mogu popeti se do tvrđave i uživati u spektakularnom pogledu na zaljev te prošetati UNESCO-om zaštićenim Starim gradom.
Top 20 destinacija za putovanje u paru:
- Lago di Garda, Italija
- Bled, Slovenija
- Essaouira, Maroko
- Giethoorn, Nizozemska
- Kotor, Crna Gora
- Tulum, Meksiko
- Santorini, Grčka
- Amalfijska obala, Italija
- Sejšeli
- Venecija, Italija
- Dubrovnik, Hrvatska
- Queenstown, Novi Zeland
- Cinque Terre, Italija
- Verona, Italija
- Kyoto, Japan
- Marrakech, Maroko
- Positano, Italija
- Madeira, Portugal
- Zanzibar, Tanzanija
- Farski otoci, Danska
