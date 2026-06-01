Ovo su najbolje destinacije za prvo zajedničko putovanje u paru

01. lip. 2026. 19:17
Lago Di Garda
Ilustracija / Unsplash

Indeks uspješnosti putovanja za parove procjenjuje destinacije prema faktorima poput pristupačnosti, sigurnosti i stresa zbog gužvi.

Prvo zajedničko putovanje pravo je “ili će uspjeti ili neće” iskustvo. Što ako oni vole dugo spavati, a vi ste ranoranilac? Što ako oni žele samo ležati na plaži, dok ste vi više tip za muzeje i galerije? Što ako nemaju razumijevanja za 30 minuta tihog skrolanja po mobitelu u krevetu prije večere?

Možda zvuči pretjerano, ali nismo jedini koji tako misle, piše Euronews. Prema istraživanju Booking.com-a prošle godine, više od dvije trećine britanskih putnika otišlo bi na putovanje kako bi procijenili kompatibilnost s partnerom.

Naravno, svom potencijalnom boljem polovici želite pružiti najbolju moguću priliku za uspjeh – i upravo tu dolazi ovaj novi Indeks uspješnosti putovanja za parove.

Kreirala ga je terapeutkinja za odnose i seksualnost Georgina Vass u suradnji s modnim brendom Pour Moi, a rang-lista uzima u obzir faktore poput stresa zbog gužvi, pristupačnosti, sigurnosti, kvalitete sna i udobnosti te mogućnosti za povezivanje i zajednička iskustva kako bi procijenila koje su destinacije idealne za parove.

Svaka destinacija ocijenjena je od 0 do 100 za svaki od faktora, a zatim je izračunat prosječni rezultat. Ukupni pobjednik bio je talijanski Lago di Garda.

Zašto je Lago di Garda savršen za prvo putovanje u paru

Iako je jezero Como omiljeno među slavnim osobama i influencerima, najveće talijansko jezero mnogo je romantičnije jer nema tolikih gužvi.

Prema riječima Georgine Vass, Lago di Garda dobio je maksimalnih 100 bodova za “povezivanje” zahvaljujući prekrasnim pogledima i mogućnostima za opuštanje, a visoko je ocijenjen i za “san i udobnost”.

Smješten je na sjeveru Italije i lako je dostupan iz Milana, Venecije ili Verone.

Gdje još vrijedi otputovati

Drugo mjesto zauzelo je još jedno jezersko odredište – Bled u Sloveniji.

Nevjerojatno slikovito jezero najpoznatije je po otočiću koji možete promatrati s vidikovca ili do kojeg tijekom ljeta možete doći tradicionalnim čamcem pletna.

Slijedi Essaouira u Maroku, koja je imala najbolji rezultat za pristupačnost među svim destinacijama u top 10. Parovi ondje mogu uživati na plaži, istraživati UNESCO-om zaštićenu medinu ili se opustiti u hammamu.

Na četvrtom mjestu nalazi se Giethoorn u Nizozemskoj. Ovo selo, omiljeno za jednodnevne izlete, poznato je po tome što se njime može kretati samo brodom ili biciklom.

Top pet zaključuje Kotor u Crnoj Gori. Ondje parovi mogu popeti se do tvrđave i uživati u spektakularnom pogledu na zaljev te prošetati UNESCO-om zaštićenim Starim gradom.

Top 20 destinacija za putovanje u paru:

  1. Lago di Garda, Italija
  2. Bled, Slovenija
  3. Essaouira, Maroko
  4. Giethoorn, Nizozemska
  5. Kotor, Crna Gora
  6. Tulum, Meksiko
  7. Santorini, Grčka
  8. Amalfijska obala, Italija
  9. Sejšeli
  10. Venecija, Italija
  11. Dubrovnik, Hrvatska
  12. Queenstown, Novi Zeland
  13. Cinque Terre, Italija
  14. Verona, Italija
  15. Kyoto, Japan
  16. Marrakech, Maroko
  17. Positano, Italija
  18. Madeira, Portugal
  19. Zanzibar, Tanzanija
  20. Farski otoci, Danska

