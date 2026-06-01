Pet osoba ozlijeđeno
Detalji drame iznad Sarajeva: Airbus upao u vrtlog drugog aviona, stjuardesa odbačena do stropa kabine
Pet osoba ozlijeđeno je nakon što je zrakoplov Airbus A320 zrakoplovne kompanije Eurowings tijekom leta u blizini Sarajeva naišao na snažno vrtložno strujanje koje je iza sebe ostavio Airbus A380 zrakoplovne kompanije Emirates.
Prema navodima specijaliziranog portala The Aviation Herald koje prenosi Blic, incident se dogodio 30. svibnja na letu EW635 iz Rodosa (RHO) za Köln (CGN), kada je Airbus A320 registracije D-AEWS letio na razini leta FL360, odnosno na visini od oko 10.970 metara.
Kontrola zračnog prometa odobrila je posadi penjanje na FL380, dok se u istom zračnom prostoru ispred njega nalazio Airbus A380-800 kompanije Emirates na letu EK1 iz Dubaija (DXB) za londonski Heathrow (LHR). Superjumbo registracije A6-EUF letio je na FL380 i nalazio se oko 7,6 nautičkih milja (14,1 kilometar) ispred A320.
Lakše ozlijeđena četiri putnika i jedna stjuardesa
Tijekom penjanja A320 iznenada je prekinuo uspon na približno FL376, nakon čega se vratio na FL360 spuštajući se brzinom do 3.000 stopa u minuti. Prema informacijama do kojih je došao The Aviation Herald, zrakoplov je u tom trenutku naišao na kombinaciju atmosferske turbulencije i vrtložnog strujanja koje je ostavio A380.
U naglom poremećaju leta lakše su ozlijeđena četiri putnika i jedna stjuardesa. Prema istom izvoru, članica kabinskog osoblja tijekom najintenzivnijeg dijela incidenta odbačena je do stropa kabine.
Posada Eurowingsa nastavila je let prema Kölnu, gdje su po slijetanju bile spremne medicinske ekipe. Ozlijeđeni su prvo zbrinuti u zrakoplovu, a zatim prevezeni u bolnicu radi dodatnih pregleda. Istražitelji su preuzeli snimač razgovora u pilotskoj kabini (CVR) i snimač parametara leta (FDR).
Airbus A380 kompanije Emirates nije pretrpio nikakve posljedice te je sigurno nastavio let prema Londonu.
Zrakoplov Eurowsingsa ostao je na zemlji u Kölnu oko četiri i pol sata prije nego što je vraćen u promet. Sljedeći let obavio je s kašnjenjem od oko tri i pol sata.
Prema preporukama Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), između A380, koji pripada kategoriji „Super“, i zrakoplova kategorije „Medium“, poput A320, potrebno je održavati razdvajanje od najmanje sedam nautičkih milja kada lete na istoj visini ili do 1.000 stopa (305 metara) niže. U trenutku incidenta razmak između dva zrakoplova iznosio je oko 7,6 nautičkih milja.
Vrtložno strujanje nastaje na krajevima krila zrakoplova i posljedica je stvaranja uzgona. Zbog velike mase i raspona krila, Airbus A380 stvara među najsnažnijim vrtlozima u civilnom zrakoplovstvu, koji mogu opstati nekoliko minuta iza zrakoplova i predstavljati opasnost za manje zrakoplove koji lete istom rutom.
Ovo nije prvi ozbiljan incident povezan s vrtložnim strujanjem najvećeg putničkog zrakoplova na svijetu. U siječnju 2017. godine poslovni zrakoplov Bombardier Challenger 604 iznad Arapskog mora upao je u vrtložno strujanje Emiratesovog A380 koji je letio ispred njega. Posada je izgubila kontrolu nad zrakoplovom, koji se tijekom nekontroliranog obrušavanja spustio za oko 10.000 stopa (3.050 metara). Dva putnika zadobila su teške ozljede, a zrakoplov je pretrpio ozbiljna oštećenja prije nego što je uspješno sletio u Oman.
