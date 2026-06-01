Detalji drame iznad Sarajeva: Airbus upao u vrtlog drugog aviona, stjuardesa odbačena do stropa kabine

Ovo nije prvi ozbiljan incident povezan s vrtložnim strujanjem najvećeg putničkog zrakoplova na svijetu. U siječnju 2017. godine poslovni zrakoplov Bombardier Challenger 604 iznad Arapskog mora upao je u vrtložno strujanje Emiratesovog A380 koji je letio ispred njega. Posada je izgubila kontrolu nad zrakoplovom, koji se tijekom nekontroliranog obrušavanja spustio za oko 10.000 stopa (3.050 metara). Dva putnika zadobila su teške ozljede, a zrakoplov je pretrpio ozbiljna oštećenja prije nego što je uspješno sletio u Oman.