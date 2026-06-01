Izraelski ministar: "Ovo je trenutak da Trumpu kažemo - ne". Oglasio se Netanyahu

01. lip. 2026. 21:58
Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o obustavi planiranih izraelskih napada na južna predgrađa Bejruta, pozvavši premijera Benjamina Netanyahua da ignorira Washington i nastavi vojne operacije protiv Hezbollaha. Netanyahu je istodobno poručio da će Izrael nastaviti djelovati prema planu u južnom Libanonu.

Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kritizirao je Trumpovu najavu zamrzavanja napada koje je Izrael planirao izvesti na područja u južnim predgrađima Bejruta, poručivši da je „vrijeme da se kaže ne Trumpu“, javlja Al Jazeera.

„Došlo je vrijeme da učinimo ono što dužnost nalaže, a to je udariti Hezbollah, osloboditi naše borce i vratiti sigurnost na sjever“, napisao je na platformi X.

„Gospodine premijeru, rekli ste da snažan premijer predsjedniku Sjedinjenih Država kaže ‘da’ kada je to moguće, a ‘ne’ kada je to potrebno. Ovo je trenutak da našem prijatelju, predsjedniku Trumpu, kažemo – ‘ne’.“

Netanyahu je izjavio da je Trumpu rekao kako će izraelske snage „nastaviti djelovati prema planu u južnom Libanonu“.

„Ako Hezbollah ne prestane napadati naše gradove i građane ... Izrael će gađati terorističke ciljeve u Bejrutu“, dodao je.

