DOVEDENA U ZABLUDU
Žena iz Vinkovaca nasjela na prevaru: Instalirala lažne aplikacije pa ostala bez više tisuća eura
U srijedu, 31. prosinca, 52-godišnjakinja je u Policijskoj postaji Vinkovci prijavila kako je prevarena.
Naime, nepoznati počinitelj doveo ju je u zabludu kako je njen kripto novčanik zaključan te naveo da instalira aplikacije kako bi ga mogla otključati. No, instaliranje navedenih aplikacija omogućilo je počinitelju da bez njenog pristanka s njenog bankovnog računa isplati više tisuća eura.
Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju otkrivanja počinitelja protiv kojeg nadležnom državnom odvjetništvu podnose kaznenu prijavu za kazneno djelo Prijevara.
"Savjetujemo građane da budu sumnjičavi prema pozivima nepoznatih osoba i njihovim ponudama vezano za investiranje u dionice, obveznice, kriptovalute, plemenite metale i drugo", navode iz policije te dodaju:
"Budite oprezni i nemojte na svoje uređaje instalirati nepoznate aplikacije, već prije toga provjerite recenzije i informacije dostupne o aplikaciji putem otvorenih izvora."
