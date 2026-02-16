Oglas

PU dubrovačko-neretvanska

FOTO, VIDEO / Ogroman ulov na granici! Policija 24-godišnjaku u autu našla pola milijuna eura, pogledajte gdje ih je skrio

N1 Info
16. velj. 2026. 13:53
PU dubrovačko-neretvanska

U petak, 13. veljače, oko 5,50 sati, graničnoj kontroli na MCGP Karasovići, s namjerom izlaska iz Hrvatske, stiglo je osobno vozilo čeških nacionalnih oznaka kojim je upravljao ukrajinski državljanin u dobi od 24 godine, koji je u vozilu bio sam, javila je PU dubrovačko-neretvanska.

Pola milijuna eura u 13 paketa

Policijski službenici u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su preinake u unutrašnjem dijelu vozila te su, koristeći posebna tehnička sredstva, uočili više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakama zbog čega se posumnjalo na krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretraženo je vozilo kada je u bočnim stranicama stražnjeg dijela vozila pronađeno 13 paketa u kojima se nalazilo 500.000,00 eura.

2pu
PU dubrovačko-neretvanska

Pranje novca

Novac i vozilo su uz potvrdu oduzeti, a ukrajinski državljanin uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je uz kaznenu prijavu za kazneno djelo pranja novca, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je novac putovao iz zemalja Zapadne Europe i da mu je krajnje odredište bila jedna od zemalja Jugoistočne Europe.

Novac nije pornađen slučajno

Važno je istaknuti, napominje policija, da se u ovom konkretnom slučaju ne radi o slučajnom pronalasku novca, već o rezultatu zajedničkog rada analitičkog tima sastavljenog od policijskih službenika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i djelatnika carine Carinske uprave Dubrovnik, uz koordinaciju Ravnateljstva policije, koji analizom kretanja sumnjivih osoba izoliraju operativno interesantne osobe za koje se posumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava, nakon čega pristupaju izradi plana postupanja s ciljem njihovog uhićenja.

Ovaj pronalazak pola milijuna eura rezultat je upravo takvog rada, a isti analitički tim je u prosincu prošle godine otkrio 12,750 kg kokaina.

Teme
krijumčarenje novca policija i carina pranje novca skrivanje gotovine zapljena eura

