FOTO, VIDEO / Ogroman ulov na granici! Policija 24-godišnjaku u autu našla pola milijuna eura, pogledajte gdje ih je skrio

Važno je istaknuti, napominje policija, da se u ovom konkretnom slučaju ne radi o slučajnom pronalasku novca, već o rezultatu zajedničkog rada analitičkog tima sastavljenog od policijskih službenika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i djelatnika carine Carinske uprave Dubrovnik, uz koordinaciju Ravnateljstva policije, koji analizom kretanja sumnjivih osoba izoliraju operativno interesantne osobe za koje se posumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava, nakon čega pristupaju izradi plana postupanja s ciljem njihovog uhićenja.