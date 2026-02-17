Brza reakcija vatrogasaca
FOTO / Gorjela sala za vjenčanja u Kutjevu: Požar je ugašen
Jutros nešto prije 7 sati na krovištu Svečane dvorane Gala u Grabarju, na potezu između Kutjevo i Pleternica, izbio je požar.
Oglas
Prema prvim informacijama, vatra je krenula iz kuhinje objekta, a točan uzrok bit će poznat nakon obavljenog policijskog očevida.
Zbog nedostatka zraka prostor čitave svečane dvorane bio je snažno zadimljen, a unutrašnjost objekta zacrnjena je od dima, javlja Požeški.hr.
Za komentar su kontaktirali zapovjednika DVD Kutjevo Tomislava Ašenbrenera, koji je kratko potvrdio kako je požar ugašen te da su u tijeku odimljavanje i dogašivanje. Istaknuo je kako je požar izbio u kuhinji objekta, nakon čega se dim proširio cijelim prostorom dvorane.
Na intervenciji je sudjelovalo ukupno 26 vatrogasaca i to 10 iz DVD-a Kutjevo, pet iz Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije, dva iz DVD-a Kaptol, tri iz DVD-a Pleternica, pet iz DVD-a Grabarje te jedan pripadnik DVD-a Čaglin.
Brzom i koordiniranom reakcijom vatrogasaca spriječena je veća materijalna šteta na objektu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas