Oglas

Brza reakcija vatrogasaca

FOTO / Gorjela sala za vjenčanja u Kutjevu: Požar je ugašen

author
N1 Info
|
17. velj. 2026. 07:48
>
09:23
pozeski
Požeški.hr

Jutros nešto prije 7 sati na krovištu Svečane dvorane Gala u Grabarju, na potezu između Kutjevo i Pleternica, izbio je požar.

Oglas

Prema prvim informacijama, vatra je krenula iz kuhinje objekta, a točan uzrok bit će poznat nakon obavljenog policijskog očevida.

Zbog nedostatka zraka prostor čitave svečane dvorane bio je snažno zadimljen, a unutrašnjost objekta zacrnjena je od dima, javlja Požeški.hr.

Za komentar su kontaktirali zapovjednika DVD Kutjevo Tomislava Ašenbrenera, koji je kratko potvrdio kako je požar ugašen te da su u tijeku odimljavanje i dogašivanje. Istaknuo je kako je požar izbio u kuhinji objekta, nakon čega se dim proširio cijelim prostorom dvorane.

Na intervenciji je sudjelovalo ukupno 26 vatrogasaca i to 10 iz DVD-a Kutjevo, pet iz Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije, dva iz DVD-a Kaptol, tri iz DVD-a Pleternica, pet iz DVD-a Grabarje te jedan pripadnik DVD-a Čaglin.

Brzom i koordiniranom reakcijom vatrogasaca spriječena je veća materijalna šteta na objektu.

Teme
Kutjevo požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ