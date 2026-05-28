"TAMPON ZONA"
Netanyahu naredio vojsci da preuzme kontrolu nad većim dijelom Gaze: Pritišćemo ih sa svih strana
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je naredio izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad većim dijelom Gaze, zauzimanjem 70 posto tog palestinskog teritorija, gdje je stanovništvo već blokirano.
Izrael učinkovito kontrolira procijenjenih 64 posto malog obalnog pojasa, sravnjenog s tlom tijekom dvogodišnje izraelske ofenzive koja je uslijedila nakon napada Hamasa na južni Izrael.
Prema primirju iz listopada, postignutom uz posredovanje SAD-a, koje nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa, izraelske su se trupe trebale povući do "žute crte" koja je razgraničavala opseg njihove kontrole. Označena na vojnim kartama, ta je linija stavila Izrael pod kontrolu nad oko 53 posto Gaze, dok je militantna skupina vladala ostatkom.
Reuters je izvijestio da je Izrael svojevoljno premjestio betonske blokove koji označavaju razgraničenje dublje u teritorij pod kontrolom Hamasa. Karte koje je izdala vojska u ožujku pokazale su čak i veće ograničeno područje za koje analitičari kažu da obuhvaća oko 64 posto teritorija Gaze.
Govoreći u naselju na okupiranoj Zapadnoj obali, izraelski premijer Netanyahu najavio je da će još veći dio Gaze biti zauzet.
"Bili smo na pedeset, prešli smo na šezdeset. Moja direktiva je da prijeđemo na sedamdeset posto. Idemo korak po korak. Pritišćemo ih sa svih strana. Pozabavit ćemo se ostacima", rekao je.
Izrael pojačava napade na Gazu unatoč primirju
Netanyahu opisuje teritorij koji je Izrael zauzeo u Gazi, Siriji i Libanonu kao "tampon zone" koje mogu odbiti potencijalne napade militanata.
Palestinci vide izraelsko širenje kao dio strategije za njihovo trajno raseljavanje, ukazujući na izjave izraelskih ministara koji kažu da žele potaknuti "dobrovoljnu migraciju" iz Gaze.
Netanyahuova direktiva dolazi u trenutku kada Izrael eskalira svoje napade u Gazi za koje kaže da ciljaju na visoke vođe Hamasa koji su bili uključeni u napade 2023. Izrael je u utorak ubio vođu oružanog krila Hamasa, deset dana nakon što je ubio njegovog prethodnika.
Zdravstveni dužnosnici Gaze kažu da je napad izveden u srijedu navečer ubio najmanje desetero ljudi, uključujući petero djece, i ranio još 18.
Napad se dogodio dok su Palestinci obilježavali muslimanski praznik Kurban-bajram, koji su mnogi u Gazi proslavili okupljajući se u izbjegličkim kampovima i bombardiranim zgradama.
Izraelski udari ubili su više od 900 ljudi od početka primirja, kažu zdravstveni dužnosnici, dok Izrael kaže da su militanti ubili četiri vojnika tijekom istog razdoblja.
Izrael i Hamas i dalje su na mrtvoj točki u pregovorima o realizaciji američkog plana za Gazu prema kojem bi se izraelske trupe povukle, a Hamas razoružao.
