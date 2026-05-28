Božinović u Saboru: "Jutros je u Zagrebu spriječen najgori mogući ishod"

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović otkrio je u Saboru da je policija jutros u Zagrebu uhitila muškarca koji je bio naoružan s dva pištolja puna metaka i oba su imala metak u cijevi.

"Spriječen je najgori mogući ishod", rekao je Božinović tijekom predstavljanja Izvješće o radu policije za 2025. godinu.

Policijska istraga pokazala je, rekao je, uhićeni muškarac iz 2025. imao izrečenu mjeru liječenja. "2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, ima dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk", dodao je ministar, piše Dnevnik.hr.

Poručio je da policija svoj dio posla odrađuje učinkovito. "Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu", istaknuo je.

Ovu je informaciju, piše Dnevnik.hr, podijelio odgovarajući na pitanje saborske zastupnice Danice Baričević o tome prepoznaje li sustav mentalno zdravlje kao sigurnosno pitanje te planira li suradnju i ulaganje u prepoznavanje psihičkih teškoća i nasilničkih ponašanja, nastavno na nedavno ubojstvo u Drnišu.