VREMENSKA PROGNOZA

Kraj preuranjenog ljeta? Prvi dani lipnja mogli bi donijeti nagli preokret

Tea Blažević
28. svi. 2026. 07:07
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Iako u dijelu unutrašnjosti lokalno ima povećane naoblake i na krajnjem jugu, u većini krajeva četvrtak je počeo sunčano. U nastavku dana bit će većinom suho, rijetkih pljuskova može biti u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom. Danas će biti malo manje vruće.

Petak će također biti u znaku sunčanog vremena, suhog, vrlo toplog i vrućeg. Na Jadranu će puhati jaka bura, osobito u noći i ujutro te ponovno navečer. 

Za vikend neće biti posve stabilno. U subotu će prevladavati sunčano, na krajnjem sjeveru može biti pljuskova poslijepodne i navečer. Nedjelja će donijeti nešto veću vjerojatnost za oborinu, većinom pljuskove u kopnenim krajevima. 

Prvi lipanjski tjedan mogao bi donijeti izraženiju promjenu vremena, obilnu kišu i pljuskove, desetak stupnjeva niže temperature,  tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički  materijali.

