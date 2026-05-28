VREMENSKA PROGNOZA
Kraj preuranjenog ljeta? Prvi dani lipnja mogli bi donijeti nagli preokret
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Iako u dijelu unutrašnjosti lokalno ima povećane naoblake i na krajnjem jugu, u većini krajeva četvrtak je počeo sunčano. U nastavku dana bit će većinom suho, rijetkih pljuskova može biti u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre i Dalmacije uglavnom. Danas će biti malo manje vruće.
Petak će također biti u znaku sunčanog vremena, suhog, vrlo toplog i vrućeg. Na Jadranu će puhati jaka bura, osobito u noći i ujutro te ponovno navečer.
Za vikend neće biti posve stabilno. U subotu će prevladavati sunčano, na krajnjem sjeveru može biti pljuskova poslijepodne i navečer. Nedjelja će donijeti nešto veću vjerojatnost za oborinu, većinom pljuskove u kopnenim krajevima.
Prvi lipanjski tjedan mogao bi donijeti izraženiju promjenu vremena, obilnu kišu i pljuskove, desetak stupnjeva niže temperature, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas