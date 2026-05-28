Sve više zemalja uvodi zabrane i stroge kontrole zbog ebole: Evo gdje ne biste trebali putovati i što morate znati
Najnovije izbijanje rijetkog soja virusa ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo) i Ugandi potaknulo je niz država na uvođenje mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zabilježila je 220 sumnjivih smrtnih slučajeva i 900 sumnjivih zaraza smrtonosnim sojem Bundibugyo (BVD) u DR Kongu otkako je Kinshasa 15. svibnja proglasila epidemiju. U Ugandi je potvrđeno pet slučajeva i jedan smrtni ishod, piše Al Jazeera.
Ujedinjeni narodi prošlog su tjedna podigli procjenu rizika u DR Kongu s visoke na vrlo visoku na nacionalnoj razini, no globalni rizik i dalje smatraju niskim.
Unatoč tome, nekoliko država najavilo je zabrane putovanja i privremene granične mjere kako bi spriječile širenje novog soja virusa.
Mjere za suzbijanje virusa u pogođenim zemljama
Ovog je tjedna ministarstvo prometa i komunikacija DR Konga suspendiralo sve letove prema i iz Bunije na istoku zemlje kako bi pokušalo zaustaviti širenje ebole. Zdravstvena zona Bunia jedna je od 11 pogođenih područja u zemlji. Iznimke su moguće za humanitarne, medicinske i hitne letove uz posebno odobrenje zrakoplovnih i zdravstvenih vlasti.
Uganda je također uvela ograničenja putovanja prema DR Kongu i iz njega. Obustavljeni su svi izravni letovi, kao i autobusni i brodski prijelazi granice na četiri tjedna. Privremeno su obustavljene i tjedne tržnice u pograničnim okruzima. Promet robe, osnovnih potrepština i hrane i dalje je dopušten.
Zemlje koje su uvele zabrane putovanja
Izvan pogođenog područja, Kanada i Bahami privremeno su zabranili ulazak stanovnicima DR Konga, Ugande i Južnog Sudana.
Stanovnici tih zemalja neće moći putovati u Kanadu tijekom 90 dana počevši od srijede, priopćila je vlada. Kanadski državljani, stalni stanovnici i strani državljani koji su posljednjih tjedana boravili u pogođenim područjima morat će od 30. svibnja u karantenu na 21 dan, čak i ako nemaju simptome, objavila je kanadska agencija za javno zdravstvo.
Vlada Bahama objavila je da zabrane stupaju na snagu odmah i da će trajati 30 dana, uz mogućnost produljenja prema procjeni ministarstva zdravstva.
Sjedinjene Američke Države prošlog su tjedna zabranile ulazak svim stranim državljanima koji su tijekom prethodnih 21 dan boravili u DR Kongu, Ugandi ili Južnom Sudanu. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u petak je zabranu proširio i na vlasnike zelene karte koji su boravili u tim zemljama.
Američkim državljanima koji su putovali u pogođene zemlje preporučeno je da se u SAD vrate preko posebno određenih zračnih luka s pojačanim zdravstvenim pregledima. To su Washington Dulles International Airport za letove nakon 21. svibnja 2026., Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport za letove nakon 22. svibnja te George Bush Intercontinental Airport u Houstonu za letove nakon 26. svibnja.
Wall Street Journal piše da administracija Donalda Trumpa planira poslati američke zdravstvene službenike u Keniju kako bi organizirali mogući karantenski centar za Amerikance koji su bili izloženi virusu ili imaju visok rizik zaraze, kao i za one koji su već pozitivni.
Jordan je 19. svibnja suspendirao ulazak putnicima iz DR Konga i Ugande, objavila je jordanska državna novinska agencija. Istoga dana Bahrain je također zabranio ulazak stranim putnicima iz Južnog Sudana, DR Konga i Ugande na razdoblje od 30 dana.
Dosad nijedan slučaj ebole nije zabilježen u Kanadi, na Bahamima, u SAD-u, Jordanu ili Bahreinu.
Pojačane kontrole na aerodromima
Indija je pojačala zdravstvene kontrole u velikim međunarodnim zračnim lukama te izdala preporuke građanima da izbjegavaju putovanja u DR Kongo, Ugandu i Južni Sudan.
New Delhi je odgodio i summit Indija-Afrika koji se trebao održati ovog tjedna te otkazao sastanak Međunarodnog saveza za velike mačke, organizacije koju vodi Indija, a okuplja 95 država u zaštiti sedam velikih mačaka: tigra, lava, leoparda, snježnog leoparda, geparda, jaguara i pume. Mnoge članice saveza dolaze iz Afrike.
Tajland je objavio da će putnici iz DR Konga i Ugande moći ući u zemlju isključivo preko bangkoške zračne luke Suvarnabhumi, i to nakon negativnog rezultata pregleda pri dolasku.
Meksičko ministarstvo zdravstva u ponedjeljak je također najavilo pojačane kontrole na aerodromima.
Hoće li ove mjere zaustaviti širenje virusa?
Soj Bundibugyo rijedak je i izrazito smrtonosan oblik virusa ebole koji uzrokuje tešku virusnu hemoragijsku groznicu. Prenosi se bliskim fizičkim kontaktom s krvlju ili tjelesnim tekućinama zaražene ili preminule osobe, kao i preko kontaminiranih predmeta. Zbog toga su mjere ograničavanja kontakta ključne za suzbijanje zaraze.
Na nacionalnoj razini u DR Kongu i Ugandi, glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je kako odgovor uključuje praćenje kontakata, uspostavu centara za liječenje te mjere prevencije i kontrole infekcije.
No upozorio je da je kašnjenje u otkrivanju epidemije dovelo do toga da vlasti sada pokušavaju sustići vrlo brzo širenje bolesti.
“Hitno povećavamo kapacitete, ali epidemija se trenutačno širi brže od naših aktivnosti”, rekao je Tedros.
“Ipak, poznajemo ovaj virus i znamo kako ga zaustaviti. Zaustavili smo svaku prethodnu epidemiju ebole i zaustavit ćemo i ovu”, dodao je.
Je li zračni promet siguran?
Ujedinjeni narodi pozvali su aviokompanije i vlade da se strogo pridržavaju protokola koje je Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) razvila tijekom pandemije covida-19. To uključuje elektroničke zdravstvene deklaracije i beskontaktne granične procedure.
ICAO je poručio da su međunarodni letovi zasad sigurni te pozvao države da ne zatvaraju granice niti uvode ograničenja putovanja i trgovine, nego da se usmjere na zdravstvene preglede putnika pri izlasku iz pogođenih zemalja.
“Pregledi pri izlasku mogu se provoditi za sve osobe u međunarodnim zračnim lukama pogođenih zemalja koje imaju neobjašnjivu temperaturu i druge simptome povezane s mogućom zarazom BVD-om”, priopćio je ICAO.
