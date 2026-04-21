Nova akcija USKOK-a i PNUSKOK-a: Uhićenja u Zagrebu i Istri, donosimo detalje

Hina
21. tra. 2026. 08:51
09:13
11.03.2026., Zagreb - Djelatnici USKOK-a privode vise osoba koje Uskok sumnjici za koruptivna i gospodarska kaznena djela u sustavu szlocinackog udruzenja- Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Na zagrebačkom i istarskom području policija je po nalogu Uskoka u utorak uhitila dvije osobe koje dovodi u vezu sa skupinom ranije uhićenog Roberta DiCaprija osumnjičenog za nezakonitosti s nekretninama i pranje novca.

Uskok je ne otkrivajući identitete izvijestio da se uhićenja i tzv hitne dokazne radnje poput pretresa provode na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava.

Njihovo uhićenje povezano je s istragom koju je Uskok pokrenuo 6. veljače zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i pranje novca protiv šesteročlane skupine na čelu s DiCaprijem.

Uskok je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Tužiteljstvo je u veljači izvijestilo da je temeljem policijske kaznene prijave, pokrenulo istragu protiv šestorice, na čelu DiCaprijem, ranije uhićenim i pritvorenim i zbog preprodaje droge.

U tom kraku istrage osumnjičene Uskok tereti za niz nedjela u vezi nezakonitog stjecanja i preprodaje nekretnina vrijednih gotovo pet milijuna eura.

