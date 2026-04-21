dicaprijeva skupina
Nova akcija USKOK-a i PNUSKOK-a: Uhićenja u Zagrebu i Istri, donosimo detalje
Na zagrebačkom i istarskom području policija je po nalogu Uskoka u utorak uhitila dvije osobe koje dovodi u vezu sa skupinom ranije uhićenog Roberta DiCaprija osumnjičenog za nezakonitosti s nekretninama i pranje novca.
Oglas
Uskok je ne otkrivajući identitete izvijestio da se uhićenja i tzv hitne dokazne radnje poput pretresa provode na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava.
Njihovo uhićenje povezano je s istragom koju je Uskok pokrenuo 6. veljače zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i pranje novca protiv šesteročlane skupine na čelu s DiCaprijem.
Uskok je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Tužiteljstvo je u veljači izvijestilo da je temeljem policijske kaznene prijave, pokrenulo istragu protiv šestorice, na čelu DiCaprijem, ranije uhićenim i pritvorenim i zbog preprodaje droge.
U tom kraku istrage osumnjičene Uskok tereti za niz nedjela u vezi nezakonitog stjecanja i preprodaje nekretnina vrijednih gotovo pet milijuna eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas