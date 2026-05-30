Orešković objavila sliku sa zastavom: "HDZ svoje interese stavlja iznad interesa države"

Stvaranje države nije čin koji se događa u jednom danu. Osobno mi puno veći značaj u tom procesu ima 25. lipanj 1991.g. kada je Sabor donio Odluku o samostalnosti i suverenosti. Nekada smo upravo taj datum kao Dan državnosti slavili. Na današnji dan, 30. svibnja 1991.g. konstituiran je prvi višestranački Sabor, pa je HDZ odlučio da se kao Dan državnosti obilježava datum u kojem su oni kao potička stranka stekli premoć i većinu, a ne dan kada je Sabor svima dao samostalnu i suverenu državu. Tako se HDZ oduvijek i uvijek ponaša. Njihove interese stavlja iznad interesa države. Svoje privatno iznad općeg i javnog. To je razlog zbog kojeg još uvijek nemamo državu u kojoj jake i neovisne institucije jamče vladavinu prava. Još uvijek nemamo državu koja je jednako pravedna prema svima. Još je puno posla pred nama.