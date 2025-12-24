Oglas

u poljičkoj ulici

Požar u Splitu, jedna osoba ozlijeđena

Hina
24. pro. 2025. 10:40
12:37
08.01.2025., Split - Pozar u bivsoj napustenoj zgradi Dalmacijavina u Trajektnoj luci. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic / Pixsell / ILUSTRACIJA

U napuštenom objektu na splitskom Mertojaku, na križanju Poljičke i Velebitske ulice, u srijedu u 9,30 sati izbio je požar u kojem je ozlijeđena jedna osoba, doznaje se od splitskih vatrogasaca.

Ozlijeđena osoba izvučena je iz objekta te je vozilom Hitne pomoći prevezena u KBC Split, a težina ozljeda zasad nije poznata.

Požar su gasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Split, a intervencija je trajala oko sat vremena. Na terenu je bilo šest vatrogasaca s dva vozila.

Riječ je o napuštenom objektu smještenom uz ambulantu, koji je zatrpan smećem i koji, prema navodima stanara u susjedstvu, već dulje vrijeme koriste ovisnici.

Stanari ponovno upozoravaju na opasnost i apeliraju na nadležne da se spriječe slični incidenti u tom gusto naseljenom dijelu Splita.

Teme
mertojak požar split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

