FOTO, VIDEO / Rusi žestoko udarili po ukrajinskim gradovima, ljudi zarobljeni pod ruševinama stambene zgrade u Kijevu

Sumnja se da je projektil pogodio 24-katnu stambenu zgradu, pri čemu se dio objekta urušio, a moguće je da su ljudi ostali zatrpani pod ruševinama, rekao je Kličko. Među pogođenim objektima bila je i deveterokatnica koju su zapalili ostaci projektila. "U gradskoj četvrti Obolon gore automobili koje su pogodili dijelovi projektila", rekao je Kličko. "Požari su izbili i na dvije otvorene lokacije, uključujući jednu u blizini dječjeg vrtića."