jači od 6 po richteru

Snažan potres pogodio Italiju

Hina
02. lip. 2026. 06:35
Snažan potres pogodio je rano ujutro u utorak područje uz obalu talijanske regije Kalabrije te se osjetio čak do Napulja, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 kilometara jugoistočno od Napulja.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) procijenio je magnitudu potresa na 6,1 na dubini od 250 kilometara, dok je Američki geološki zavod (USGS) objavio magnitudu od 6,2.

Prema ANSA-i, potres se osjetio diljem Kalabrije te sve do područja oko Vezuva u blizini Napulja na sjeveru i regije Basilicata na istoku.

Zasad nema izvješća o šteti.

