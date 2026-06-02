jači od 6 po richteru
Snažan potres pogodio Italiju
Snažan potres pogodio je rano ujutro u utorak područje uz obalu talijanske regije Kalabrije te se osjetio čak do Napulja, izvijestila je novinska agencija ANSA.
Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 kilometara jugoistočno od Napulja.
Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) procijenio je magnitudu potresa na 6,1 na dubini od 250 kilometara, dok je Američki geološki zavod (USGS) objavio magnitudu od 6,2.
Prema ANSA-i, potres se osjetio diljem Kalabrije te sve do područja oko Vezuva u blizini Napulja na sjeveru i regije Basilicata na istoku.
Zasad nema izvješća o šteti.
