Strava u Lici: U Gospiću ubio majku i baku, uhićen je

Nikola Mraovic / Pixsell / ILUSTRACIJA

U dvorištu obiteljske kuće u Gospiću u utorak oko 5.50 pronađena su dva neidentificirana muška tijela, a policija je na mjestu događaja zatekla i muškarca kojeg se dovodi u vezu s tim događajem te ga uhitila, izvijestila je Policijska uprava ličko-senjska.

U tijeku je očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, nakon kojeg će uslijediti kriminalističko istraživanje.

Od ranije poznat policiji

Kako doznajeIndex, radi se o dvostrukom ubojstvu. Psihički nestabilan muškarac je na još uvijek neutvrđen način ubio vlastitu majku i baku.

Policija je, kako doznaje portal, već ranije postupala prema njemu te je prilikom toga morala koristiti silu jer se radi o fizički snažnoj osobi.