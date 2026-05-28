Oglas

uoči Kurban-bajrama

Izraelski udari ubili najmanje 31 osobu u Libanonu, 14 u Gazi

author
N1 Info
|
28. svi. 2026. 09:37
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
First responders inspect the destruction at the site of an Israeli airstrike that targeted the headquarters of a local NGO, in the southern coastal city of Tyre on May 15, 2026.
Kawnat HAJU / AFP

Izraelski napadi usmrtili su najmanje 14 osoba u Gazi i 31 u Libanonu uoči islamskog blagdana Kurban-bajrama

Oglas

Izraelski napadi usmrtili su najmanje 14 Palestinaca uoči islamskog blagdana Kurban-bajrama. U napadu dronom na kružni tok zapadno od Khan Younisa poginula su dvojica palestinskih muškaraca u vozilu. Petnaestogodišnja djevojčica također je preminula od ozljeda zadobivenih tijekom izraelskog napada u ponedjeljak na područje Mawasi u Khan Younisu, prenosi Drop Site News.

Izraelski napadi širom južnog Libanona usmrtili su najmanje 31 osobu u utorak, uključujući četvero djece i tri žene, dok je 40 ljudi ranjeno, priopćilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva.

Među poginulima je 15 osoba iz mjesta Burj al-Shamali, blizu južnog grada Tira. Veći napadi zabilježeni su i u Maarakehu, gdje je poginulo petero ljudi, te u Haboushu, gdje su poginule četiri osobe. Izrael je u utorak izveo više od 180 napada širom južnog Libanona i doline Bekaa, prema navodima lokalnih medija, unatoč sporazumu o prekidu vatre koji su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Još dva pripadnika hitnih službi poginula su u izraelskim napadima na Libanon, potvrdila je novinarka Courtney Bonneau u srijedu, čime je ukupan broj poginulih bolničara od 2. ožujka premašio 120.

Teme
civilne žrtve genocid u gazi hezbollah izrael blokira humanitarnu pomoć izraelski napadi libanon palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ