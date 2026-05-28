Izraelski udari ubili najmanje 31 osobu u Libanonu, 14 u Gazi
Izraelski napadi usmrtili su najmanje 14 Palestinaca uoči islamskog blagdana Kurban-bajrama. U napadu dronom na kružni tok zapadno od Khan Younisa poginula su dvojica palestinskih muškaraca u vozilu. Petnaestogodišnja djevojčica također je preminula od ozljeda zadobivenih tijekom izraelskog napada u ponedjeljak na područje Mawasi u Khan Younisu, prenosi Drop Site News.
Izraelski napadi širom južnog Libanona usmrtili su najmanje 31 osobu u utorak, uključujući četvero djece i tri žene, dok je 40 ljudi ranjeno, priopćilo je libanonsko Ministarstvo zdravstva.
The U.N.-backed “@BoardOfPeace” has not publicly condemned any of the more than 2,300 reported Israeli airstrikes, artillery attacks, and open-fire incidents carried out by Israeli forces across Gaza in the 228 days since Israel agreed to the ceasefire. https://t.co/MarC9P4oNo— Drop Site (@DropSiteNews) May 27, 2026
Među poginulima je 15 osoba iz mjesta Burj al-Shamali, blizu južnog grada Tira. Veći napadi zabilježeni su i u Maarakehu, gdje je poginulo petero ljudi, te u Haboushu, gdje su poginule četiri osobe. Izrael je u utorak izveo više od 180 napada širom južnog Libanona i doline Bekaa, prema navodima lokalnih medija, unatoč sporazumu o prekidu vatre koji su posredovale Sjedinjene Američke Države.
Još dva pripadnika hitnih službi poginula su u izraelskim napadima na Libanon, potvrdila je novinarka Courtney Bonneau u srijedu, čime je ukupan broj poginulih bolničara od 2. ožujka premašio 120.
