TVO
Majka ročnika hvali zapovjednike u Slunju: Njihov ljudski i human pristup je nestvaran
Posljednjih dana u javnosti su se pojavile pojedine kritike i pritužbe vezane uz uvjete i zdravstvenu skrb ročnika u vojarni u Slunju. U medijima su objavljene priče roditelja čiji su sinovi tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja završili s određenim zdravstvenim tegobama, a dio obitelji javno je izražavao nezadovoljstvo načinom postupanja prema ročnicima.
Oglas
No, u redakciju Fiuman.hr stigao je i drukčiji pogled na događanja u Slunju.
Čitateljica Jelena S. javila se redakciji nakon što je, kako navodi, posljednjih dana pratila negativne napise o vojarni te je poželjela javno pohvaliti dio pripadnika Hrvatske vojske zbog odnosa prema njezinoj obitelji u teškoj životnoj situaciji.
“Poštovani, javljam Vam se nakon što sam vidjela sve ove negativne vijesti o vojarni Slunj. Moram ovo napisati i želim da se objavi. Imamo smrtni slučaj u obitelji, sin mi je ročnik u Slunju”, napisala je na početku poruke.
Posebno je istaknula nadređene časnike s kojima je njezina obitelj bila u kontaktu.
“Sve pohvale i zahvale nadporučnicima, satnicima, pogotovo satniku Brajkoviću želimo izraziti javno zbog pristupa nama kao obitelji ročniku. Njihov ljudski i human pristup, toplina i utjeha je nestvarna. Cijelom stručnom timu vječna zahvalnost”, poručila je Jelena S.
Njezina poruka dolazi u trenutku kada se u javnosti vode rasprave o organizaciji života i zdravstvene skrbi tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja, ali pokazuje i drugu stranu priče – onu o ljudskom pristupu i podršci koju su pojedini pripadnici vojske pružili obitelji u teškim okolnostima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas