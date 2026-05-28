Majka ročnika hvali zapovjednike u Slunju: Njihov ljudski i human pristup je nestvaran

28. svi. 2026. 09:24
Svecana prisega 47. narastaja rocnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Pozegi. Prisegu su dali 221 rocnik, medju kojima 182 muskarca i 39 zena. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Posljednjih dana u javnosti su se pojavile pojedine kritike i pritužbe vezane uz uvjete i zdravstvenu skrb ročnika u vojarni u Slunju. U medijima su objavljene priče roditelja čiji su sinovi tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja završili s određenim zdravstvenim tegobama, a dio obitelji javno je izražavao nezadovoljstvo načinom postupanja prema ročnicima.

No, u redakciju Fiuman.hr stigao je i drukčiji pogled na događanja u Slunju.

Čitateljica Jelena S. javila se redakciji nakon što je, kako navodi, posljednjih dana pratila negativne napise o vojarni te je poželjela javno pohvaliti dio pripadnika Hrvatske vojske zbog odnosa prema njezinoj obitelji u teškoj životnoj situaciji.

“Poštovani, javljam Vam se nakon što sam vidjela sve ove negativne vijesti o vojarni Slunj. Moram ovo napisati i želim da se objavi. Imamo smrtni slučaj u obitelji, sin mi je ročnik u Slunju”, napisala je na početku poruke.

Posebno je istaknula nadređene časnike s kojima je njezina obitelj bila u kontaktu.

“Sve pohvale i zahvale nadporučnicima, satnicima, pogotovo satniku Brajkoviću želimo izraziti javno zbog pristupa nama kao obitelji ročniku. Njihov ljudski i human pristup, toplina i utjeha je nestvarna. Cijelom stručnom timu vječna zahvalnost”, poručila je Jelena S.

Njezina poruka dolazi u trenutku kada se u javnosti vode rasprave o organizaciji života i zdravstvene skrbi tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja, ali pokazuje i drugu stranu priče – onu o ljudskom pristupu i podršci koju su pojedini pripadnici vojske pružili obitelji u teškim okolnostima.

