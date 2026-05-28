Ministarstvo odbacilo primjedbe: Potvrđena promjena u školskom kalendaru

Iako su upravo te zamisli Ministarstva naišle na najviše kritika tijekom e-savjetovanja, a sudionici javne rasprave optuživali MZOM da je predložio "kreni-stani" kalendar koji predviđenim rasporedom praznika, osobito u drugom polugodištu, ozbiljno remeti obrazovni ciklus, Ministarstvo je odbacilo sve prijedloge i kritike. E-savjetovanje o prijedlogu novoga školskog kalendara, odnosno nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026./2027., završilo je 21. svibnja. Nakon toga, Ministarstvo je upravo ovih dana objavilo izvješće o provedenom e-savjetovanju iz kojega je vidljivo da nisu uvažili niti jednu primjedbu i prijedloge prosvjetara i roditelja, koji su velikom većinom tražili da se zimski praznici nastave provoditi tri tjedna odjednom (kako je bilo ove godine), da se ne vraćaju zimski praznici krajem veljače te da drugo polugodište počne i završi u ritmu "ponedjeljak – petak".