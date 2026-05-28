praznici u dva dijela
Ministarstvo odbacilo primjedbe: Potvrđena promjena u školskom kalendaru
Nakon što je izazvao buru negodovanja prosvjetara i roditelja, novi kalendar s rasporedom školskih praznika za iduću školsku godinu 2026./2027. ipak će biti usvojen u prvotnom obliku kako ga je i predložilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).
To znači da se u idućoj školskoj godini vraćaju zimski praznici u dva dijela, da će se proljetni praznici održati većim dijelom u tjednu iza Uskrsa, a ne kako je to bilo ove godine – tjedan dana prije najvećeg kršćanskog blagdana, a nastava u drugom polugodištu počet će i završiti usred radnog tjedna, piše novinarka Slobodne Dalmacije Marijana Cvrtila.
Iako su upravo te zamisli Ministarstva naišle na najviše kritika tijekom e-savjetovanja, a sudionici javne rasprave optuživali MZOM da je predložio "kreni-stani" kalendar koji predviđenim rasporedom praznika, osobito u drugom polugodištu, ozbiljno remeti obrazovni ciklus, Ministarstvo je odbacilo sve prijedloge i kritike. E-savjetovanje o prijedlogu novoga školskog kalendara, odnosno nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026./2027., završilo je 21. svibnja. Nakon toga, Ministarstvo je upravo ovih dana objavilo izvješće o provedenom e-savjetovanju iz kojega je vidljivo da nisu uvažili niti jednu primjedbu i prijedloge prosvjetara i roditelja, koji su velikom većinom tražili da se zimski praznici nastave provoditi tri tjedna odjednom (kako je bilo ove godine), da se ne vraćaju zimski praznici krajem veljače te da drugo polugodište počne i završi u ritmu "ponedjeljak – petak".
Ništa od toga Ministarstvo nije prihvatilo te su definitivno potvrdili da će učenici i nastavnici iduće školske godine, osobito u drugom polugodištu, imati nastavu poprilično ispresijecanu praznicima. Ponovimo, dakle, kako će izgledati školski kalendar za školsku godinu 2026./2027.: nova školska godina počet će u ponedjeljak, 7. rujna, a završiti u utorak, 15. lipnja 2027. godine, osim za maturante kojima nastava završava u petak, 21. svibnja iduće godine. Jesenskih praznika neće biti, a prvo polugodište završava u srijedu, 23. prosinca ove godine, i učenici tada odlaze na prvi dio zimskih praznika koji će trajati dva tjedna.
Povratak usred tjedna
Nastava u drugom polugodištu počet će usred radnog tjedna, to jest učenici će se nakon zimskog odmora u škole vratiti u četvrtak, 7. siječnja 2027. godine, nakon blagdana Sveta tri kralja. Otprilike nakon mjesec i pol dana "grijanja klupa" slijedi novi odmor, to jest drugi dio zimskih praznika i to u zadnjem tjednu veljače, od ponedjeljka 22. veljače do petka 26. veljače 2027. godine, dok nastava počinje 1. ožujka iduće godine. Iako su iz škola upozoravali kako je taj termin praznika posve nepotreban te da se ide unatoč samo "skijašima", za Ministarstvo ministra Radovana Fuchsa to nije bio dovoljan argument za odustajanje.
Ni nakon toga učenici se neće dugo "znojiti" u školi. Budući da se proljetni praznici obično vežu za blagdan Uskrsa, koji iduće godine pada dosta rano, već 28. ožujka, slijedi novi desetodnevni odmor. Proljetni praznici, kako je i najavljeno, održat će se od Velikog četvrtka 25. ožujka, potom cijeli tjedan iza Uskrsa, a nastava nakon toga počinje u ponedjeljak, 5. travnja iduće godine. Nastavna godina, kako smo naveli, završava u utorak, 15. lipnja 2027., a nakon toga učenicima slijede dugi, topli ljetni praznici.
Kalendar s odmorima u školskoj godini 2026./2027. razlikuje se od ovogodišnjeg, pa su te stalne izmjene ritma nastave i praznika nagnale prosvjetare da od Ministarstva zatraže dugotrajniji, stabilniji kalendar kako se ne bi svake godine "šokirali" promjenama. Međutim, ni te primjedbe Ministarstvo nije uvažilo.
"Hvala na sudjelovanju"
Svoju odluku da školski kalendar iduće 2026./2027. godine zadrže u istom obliku kako su i predložili, bez uvažavanja primjedbi iz javne rasprave, Ministarstvo je uglavnom saželo u iste rečenice koje su kao odgovor dali sudionicima e-savjetovanja:
"Sukladno odredbama članka 48. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odgojno-obrazovni rad ostvaruje se u pravilu u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno u 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednjih škola u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno 32 nastavna tjedna. U skladu s tim, povećali smo broj dana učeničkih odmora za četiri dana više u odnosu na prethodnu godinu zbog državnih praznika i blagdana s kojima se usklađuje nastavna godina za sve učenike. Zahvaljujemo na sudjelovanju!"
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare