Teška nesreća kod Osijeka. Vatrogasci izvlačili troje mladih iz smrskanog auta

Tri osobe ozlijeđene su u slijetanju i prevrtanju automobila na cesti između Osijeka i Tenje u petak oko 2 ujutro, a na intervenciju su morali i osječki vatrogasci, koji su izvlačili unesrećene iz uništenog vozila.

Auto, koji je sletio u kanal, potpuno je uništen, a kako bi iščupali troje ozlijeđenih, osječki vatrogasci morali su rezati auto.

Vozačica (19) nije prilagodila brzinu stanju na cesti, uslijed čega je prešla u suprotnu traku i sletjela s ceste.

Auto je udario u betonski temelj. Alkotestirali su vozačicu, koja nije bila pod utjecajem alkohola i bila je vezana, potvrdila je osječko-baranjska policija za Glas Slavonije.

U autu su bili putnici (22 i 23), a svi troje su ozlijeđeni i srećom su zadobili samo lake ozljede.

Liječničku pomoć pružili su im u KBC-u Osijek.

Protiv 19-godišnjakinje slijede prijave zbog počinjenih prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Kako je karoserija automobila od prevrtanja i udara u betonsko postolje bila potpuno uništena i deformirana, vatrogasci su rezanjem vrata i metalnih dijelova dolazili do ozlijeđenih. i spasili ih.

Promet je za vrijeme izvlačenja bio prekinut.