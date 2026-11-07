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SUDJELOVALA JOŠ DVA AUTA

Teška prometna u Zagrebu: Poginuo motociklist

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Hina
|
07. stu. 2026. 17:03
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Froudeova ulica
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Motociklist je smrtno stradao u prometnoj nesreći u kojoj su u subotu popodne u Froudeovoj ulici u Zagrebu sudjelovali motocikl i dva osobna automobila.

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Očevidom se utvrđuju okolnosti prometne nesreće koja se dogodila oko 15.25 sati, izvijestila je policija.

Promet Froudeovom ulicom obustavljen je u oba smjera te se odvija obilazno.

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motociklist nesreća zagreb prometna nesreća prometna nesreća zagreb

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