Teška prometna u Zagrebu: Poginuo motociklist

Google Maps

Motociklist je smrtno stradao u prometnoj nesreći u kojoj su u subotu popodne u Froudeovoj ulici u Zagrebu sudjelovali motocikl i dva osobna automobila.

Podijeli

Oglas

Očevidom se utvrđuju okolnosti prometne nesreće koja se dogodila oko 15.25 sati, izvijestila je policija.

Promet Froudeovom ulicom obustavljen je u oba smjera te se odvija obilazno.