SUDJELOVALA JOŠ DVA AUTA
Teška prometna u Zagrebu: Poginuo motociklist
Hina
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07. stu. 2026. 17:03
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Motociklist je smrtno stradao u prometnoj nesreći u kojoj su u subotu popodne u Froudeovoj ulici u Zagrebu sudjelovali motocikl i dva osobna automobila.
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Očevidom se utvrđuju okolnosti prometne nesreće koja se dogodila oko 15.25 sati, izvijestila je policija.
Promet Froudeovom ulicom obustavljen je u oba smjera te se odvija obilazno.
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