"SAMO PET MINUTA"
Uvijek misle da imaju vremena: Ova tri horoskopska znaka stalno kasne
Prema astrologiji, pripadnici triju horoskopskih znakova posebno su skloni kašnjenju, gubitku osjećaja za vrijeme i pogrešnoj procjeni trajanja svakodnevnih obveza.
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Dok njihovi prijatelji već sjede u kafiću i čekaju ih, oni su često uvjereni da imaju dovoljno vremena za spremanje i dolazak na dogovoreno mjesto.
Kako piše tportal, među znakovima koji se najteže pridržavaju dogovorenih termina izdvajaju se Ribe, Blizanci i Strijelci.
Ribe
Maštovitost i sklonost sanjarenju Ribama često otežavaju pridržavanje dnevnog rasporeda. Kada se posvete aktivnostima u kojima uživaju, poput gledanja omiljene serije, slušanja glazbe ili pregledavanja društvenih mreža, lako izgube osjećaj za vrijeme.
Nerijetko se i same iznenade kada shvate koliko je vremena prošlo i da su već trebale biti na dogovorenom mjestu.
Blizanci
Blizanci su skloni obavljanju više zadataka istodobno, zbog čega često kasne. Prije izlaska iz kuće žele odgovoriti na poruke, obaviti telefonski razgovor ili pročitati zanimljiv članak.
Iako smatraju da im za svaku aktivnost treba tek nekoliko minuta, njihova znatiželja i brojni usputni zadaci lako im poremete raspored.
Strijelci
Strijelci često precjenjuju koliko obveza mogu izvršiti u kratkom vremenu, a dodatne poteškoće stvara im sklonost spontanosti.
Strogi rasporedi im ne odgovaraju, zbog čega ih neplanirani susreti ili usputna kupovina mogu dodatno usporiti. Kada napokon stignu, nerijetko će kašnjenje popratiti osmijehom i zanimljivom pričom o događajima koji su ih putem zadržali.
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