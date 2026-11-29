upozorenje stručnjaka
Želite bolji san i sigurniji dom? Odmah uklonite ove predmete s noćnog ormarića
Noćni ormarić i prostor uz krevet često se pretvore u mjesto za sve sitnice koje želimo imati pri ruci – od mobitela na punjaču do svijeća, čaša i raznih papira. Međutim, dio tih predmeta može vam pokvariti kvalitetu sna, dok neki, prema upozorenjima vatrogasaca, predstavljaju i izravnu opasnost od požara.
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U nastavku donosimo popis stvari koje nije preporučljivo držati uz krevet, uz smjernice britanske zdravstvene službe NHS i Vatrogasne brigade Dublina.
Mobitel na punjaču
Svjetlo ekrana i sadržaj koji pregledavamo prije spavanja mogu odgoditi san, zbog čega mobitel treba držati podalje od jastuka. Prema smjernicama bolnice Doncaster and Bassetlaw iz sustava NHS, pametni telefoni, računala i televizori mogu stimulirati mozak satima nakon korištenja i tako otežati uspavljivanje, piše Klix.ba.
Uz to, Vatrogasna brigada Dublina upozorava da se mobiteli, tableti i elektroničke cigarete ne bi smjeli puniti tijekom noći dok spavate. Uređaj uvijek treba puniti na ravnoj, tvrdoj i nezapaljivoj površini i nikada ga ne prekrivati jastukom ili pokrivačem jer se baterija tijekom punjenja zagrijava. Također, punjač je preporučljivo izvaditi iz utičnice kada se ne koristi.
Svijeće
Ako zadrijemate uz knjigu, upaljena svijeća lako se može prevrnuti ili plamen može zahvatiti zavjesu i posteljinu. Vatrogasci iz Dublina savjetuju da svijeća uvijek bude u stabilnom držaču na površini otpornoj na toplinu te da se nikada ne ostavlja da gori bez nadzora. Kao sigurniju alternativu stručnjaci predlažu električne LED svijeće.
Grijalice, sušilo i pegla za kosu
Prijenosna grijalica smještena preblizu kreveta, zavjesa ili posteljine ozbiljan je sigurnosni rizik. Prije odlaska na spavanje treba je ugasiti, osim ako nije riječ o uređaju izričito namijenjenom za rad tijekom noći uz strogo poštivanje uputa proizvođača. Sušilo za kosu, pegla za kosu i slični aparati snažno se zagrijavaju i mogu zapaliti tkaninu ili papir, pa ih nakon upotrebe treba isključiti iz struje i pospremiti tek kada se potpuno ohlade.
Prljavo rublje i mokri ručnici
Košara s prljavim rubljem zadržava neugodne mirise, osobito ako se u njoj nalazi vlažna odjeća nakon treninga, a prostoriju čini skučenijom. Bolje mjesto za nju je kupaonica ili ormar. Mokri ručnici i vlažna odjeća uz krevet mogu razviti plijesan, zbog čega ih treba sušiti u prozračnoj prostoriji.
Laptop i poslovni papiri
Prijenosno računalo i radni dokumenti tik uz krevet stalno podsjećaju na poslovne obveze i spavaćoj sobi oduzimaju njezinu osnovnu ulogu prostora za opuštanje. Iz bolnice Lincolnshire Partnership (NHS) savjetuju da spavaća soba ne služi kao kućni ured niti za aktivnosti koje mozak ne povezuje s odmorom.
Nered na ormariću
Hrpe knjiga, nakit, kozmetika, lijekovi i stari računi stvaraju vizualni nered, otežavaju čišćenje i lako se mogu srušiti u mraku. Za uredan i miran prostor uz krevet dovoljne su tek mala noćna lampa, budilica i knjiga koju trenutačno čitate.
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