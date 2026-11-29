Prijenosna grijalica smještena preblizu kreveta, zavjesa ili posteljine ozbiljan je sigurnosni rizik. Prije odlaska na spavanje treba je ugasiti, osim ako nije riječ o uređaju izričito namijenjenom za rad tijekom noći uz strogo poštivanje uputa proizvođača. Sušilo za kosu, pegla za kosu i slični aparati snažno se zagrijavaju i mogu zapaliti tkaninu ili papir, pa ih nakon upotrebe treba isključiti iz struje i pospremiti tek kada se potpuno ohlade.