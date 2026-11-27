U 2025. godini za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je gotovo 3,5 milijuna eura, dok je prihodima od komunalne naknade pokriveno tek nešto više od 46 posto ukupnih troškova. Istodobno, planirana izdvajanja za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2027. godini približavaju se iznosu od pet milijuna eura.