Umro književnik i prevoditelj Tomislav Sabljak

Od 1975. do 2021. bio je glavni urednik časopisa Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Od 1997. do 2007. bio je redoviti profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i nositelj kolegija Stilistika i Istraživačko novinarstvo. Za člana suradnika HAZU izabran je 1994.