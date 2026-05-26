TEŠKA NESREĆA

U Međimurju nakon frontalnog sudara poginuo motociklist

Hina
26. svi. 2026. 17:24
PU bjelovarsko-bilogorska

Vozač motocikla poginuo je u prometnoj nesreći u međimurskom naselju Slakovec nakon frontalnog sudara s osobnim automobilom tijekom pretjecanja, dok je vozačica automobila ozlijeđena, ali nije životno ugrožena, izvijestila je policija.

Prometna nesreća dogodila se oko 14,25 sati na županijskoj cesti 2015 u naselju Slakovec.

Prema prvim informacijama, vozač motocikla je tijekom pretjecanja prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, gdje je frontalno udario u osobni automobil.

Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće, dok je vozačica osobnog vozila prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec te nije životno ugrožena.

Očevidom se utvrđuju okolnosti nesreće.

Županijska cesta zatvorena je za sav promet koji se preusmjerava obilaznim pravcima preko Brezja i Šenkovca.

Teme
međimurje prometna nesreća

