Izrael širi kopnenu operaciju u južnom Libanonu preko "žute linije"
Izraelska vojska proširila je svoje kopnene operacije u južnom Libanonu izvan demarkacijske linije koju je Izrael uspostavio nekoliko kilometara unutar libanonskog teritorija nakon prekida vatre s Hezbolahom 16. travnja, rekla su dva izvora.
Izvori nisu naveli druge pojedinosti o razmjerima napredovanja izvan tzv. "žute linije".
Ta linija, koja se razlikuje od "plave linije" koju je utvrdio UN i koja označava granicu između Libanona i Izraela nakon izraelskog povlačenja 2000. godine, čini dio predložene tampon-zone koja se proteže pet do deset kilometara unutar južnog Libanona, gdje izraelske postrojbe nastavljaju djelovati u desecima uglavnom napuštenih sela.
Ovaj potez uslijedio je zbog eskalacije prekograničnih neprijateljstava unatoč prekidu vatre proglašenom prije nekoliko tjedana.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će Izrael pojačati napade na Hezbolah, a američki dužnosnik izjavio je da je ta skupina koju podupire Iran ignorirala upozorenja da obustavi napade koji su prijetili potkopavanjem pregovora o okončanju američko-izraelskog rata protiv Irana.
Hezbolah je priopćio da je eksplozivnim dronovima, raketama i topništvom gađao izraelske snage koje su napredovale prema južnom libanonskom gradu Zavtaru al-Šarkiji, dok je izraelska vojska pogodila nekoliko gradova u južnom Libanonu i dolini Beke te izdala nova upozorenja za evakuaciju.
Libanonsko ministarstvo zdravstva navodi da je ukupni broj žrtava izraelske ofenzive od 2. ožujka dosegnuo 3213 mrtvih i 9737 ranjenih do 26. svibnja, dok izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah lansirao eksplozivne dronove prema izraelskim postrojbama i gradovima na sjeveru Izraela, usmrtivši najmanje 11 vojnika od proglašenja prekida vatre.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da je u Libanonu u izraelskim napadima od prekida vatre ubijeno najmanje 608 ljudi. Hezbolah nije objavio podatke o vlastitim gubicima.
