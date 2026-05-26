POTRESENO TRŽIŠTE
Novi američki napad na Iran podigao cijene nafte iznad 100 dolara
Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran koji je raspirio strahovanja od zastoja u razgovorima Washingtona i Teherana o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
Oglas
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 4,21 dolar višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 100,35 dolara. Na američkom tržištu bio je pak jeftiniji za 2,24 dolara nego na kraju prošlog tjedna i stajao je 94,36 dolara. U ponedjeljak američko tržište bilo je zatvoreno zbog praznika.
U utorak tržišta je uznemirio novi američko-izraelski napad na Iran.
Američka vojska objavila je u ponedjeljak navečer da je ponovo napala čamce iranske mornarice u Perzijskom zaljevu i instalacije za ispaljivanje projektila na jugu Irana, ustvrdivši da je cilj napada bila "zaštita naših vojnika od prijetnji koje predstavljaju iranske snage".
Teheran je pak poručio da novi val napada predstavlja povredu primirja, uz poruku iranske vojske da pridržava pravo na odgovor.
Još na početku tjedna tržišta nafte bila su procijenila da bi SAD i Iran mogli uskoro dovršiti okvir za mirovni sporazum i pripremiti teren za otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuzom, zabranivši transzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi "prijateljskih" zemalja prolaze pak tjesnacem u koordinaciji s iranskom vojskom.
SAD pak od travnja blokira iranske luke vojnim brodovima u Omanskom zaljevu i u Arapskom moru, nezadovoljan pregovorima.
Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je u nedjelju o mogućem dogovoru Irana i SAD-a koji u razdoblju pregovora predviđa suspenziju američkih sankcija na prodaju iranske nafte, petrokemikalija i njihovih derivata.
Izuzeće bi Iranu omogućilo prodaju nafte bez ograničenja koja proizlaze iz sankcija, objasnio je Tasnim.
U ponedjeljak američki predsjednik Donald Trump ponovo je od Irana zatražio da preda obogaćeni uranij kako bi se mogao uništiti.
Teheran je pak predložio da se nuklearno pitanje rješava u drugoj fazi pregovora.
Trumpov zahtjev spustio nas je grubo na zemlju i podsjetio da bi dogovor mogao propasti 'pet minuta do 12', baš kao i u pet dosadašnjih pokušaja, kaže Tony Sycamore iz IG-a.
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio jeftiniji za pet dolara i stajao je 107,37 dolara.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas